مسؤول سوداني رفيع يزور بلغاريا لأول مرة منذ عقود

الخرطوم 25 يوليو 2017- يبدأ وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور الأربعاء، زيارة إلى جمهورية بلغاريا تلبية لدعوة رسمية من نظيرته هناك. وتعد هذه الزيارة الأولي من نوعها لمسوؤل سوداني رفيع منذ عقود.

وزير الخارجية ابراهيم غندور ..الخميس 20 يوليو 2017

وتشهد علاقات السودان بدول ال‘تحاد الأوروبي تعاونا وثيقا في عدة مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يعد السودان دولة معبر للمهاجرين الأفارقة إلى اوروبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، ان الوزير سيلتقي خلال الزيارة كلاً من نائب الرئيس البلغاري ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان كما يجري مباحثات ثنائية مع نظيرته البلغارية تتناول فرص ومجالات التعاون في النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية.

كما يعقد الوزير لقاءات وحوارات مع عدد من رجال الأعمال ووسائل الاعلام البلغارية.

واضاف خضر أن الزيارة تأتي في اطار الحوار السوداني الأوربي الذي انتظم خلال الفترة الماضية وذلك اتساقا مع برنامج اصلاح الدولة.