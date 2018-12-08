مسؤول سوداني: مشاورات لاختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

الخرطوم 8 ديسمبر 2018- أعلنت الحكومة السودانية ابتدارها مشاورات لاختيار رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات، ونفت أي اتجاه لتأجيلها عن الموعد المقرر في 2020.

سودانية تدلي بصوتها في انتخابات 2010 ـ صورة من موقع مفوضية الانتخابات

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة السبت إن اختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات سيتم بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية بحسب مخرجات الحوار الوطني.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة بإقامة انتخابات "حرّة ونزيهة".

وأبان أن أكبر دليل على نزاهة الانتخابات هي المشاركة الدولية في رقابة كل أعمال ومراحل الانتخابات.

وتوقع المسؤول الحكومي الإعلان عن أسماء أعضاء المفوضية خلال الفترة القادمة بالتشاور مع القوي السياسية، مشيراً إلى أن الاختيار سيكون مبني على توافق وطني لأعضاء تكنوقراط ليست لديهم أي انتماء حزبي.

وبكرت قوى سياسية سودانية بإعلان رفضها المشاركة في الانتخابات المرتقبة كما عارضت المساعي المبذولة من حزب المؤتمر الوطني وحلفائه لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي عمر البشير بإعادة الترشح، في وقت رهنت أحزاب أخرى خوض السباق الانتخابي بتوفر ضمانات نزاهتها وإتاحة الحريات السياسية والصحفية.