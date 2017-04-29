مسؤول سوداني يؤكد عدم رصد أي حالة لتمويل الإرهاب بالبلاد

الخرطوم 29 أبريل 2017 ـ أكد مسؤول سوداني، السبت، أن بنك السودان المركزي لم يرصد أي حالة لجريمة تمويل الإرهاب بالبلاد.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وقررت مجموعة العمل المالي الدولية في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس في 2015 شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني قصورا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء قرار رفع اسم السودان من القائمة، نتيجة الجهود التي بذلتها سلطات الخرطوم لسد نقاط الضعف في منظومتها المحلية الخاصة بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وفقا للمعايير الدولية.

وقال مدير وحدة التحريات المالية ببنك السودان المركزي، حيدر عباس لدى مخاطبته ورشة عمل حول (التخطيط الاستراتيجي لدرء غسيل الأموال)، بالخرطوم، السبت "إن بلاده لم ترصد أي حالة لجريمة تمويل الإرهاب حتى الآن".

وأوضح أن السودان تبنى نظام محمي تماماً، ضد عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، مشيراً إلى شروع السودان بالتحضير لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2022.

من جانبها كشفت مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان أسماء خيري، عن وجود 8 حالات اشتباه لعمليات غسل أموال في القطاع المصرفي حتى أغسطس 2016.

وأقرت بوجود عدم فعالية في تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتمثل في غياب "الأدوار الحكومية، عدم الاستقلالية وضعف الثقافة".

وأعترفت الإدارة الأميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في تقريرها السنوي حول الإرهاب العالمي في عام 2014، وأشارت وزارة الخارجية "إلى أن حكومة السودان يبدو أنها تعارض تمويل العناصر المتطرفة، وبنك السودان المركزي ووحدة استخباراته المالية أعادة تسمية وحدة المعلومات المالية في أواخر عام 2014".

وقال التقرير "وزعت على المؤسسات المالية قائمة بأسماء الأفراد والكيانات التي أُدرجت في القائمة الموحدة للجنة العقوبات 1267 التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن قوائم الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية والممولين الإرهابيين، وتم تجريم تمويل الإرهاب في قرار الأمم المتحدة رقم 1373 في السودان وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال السوداني لعام 2003".

وواصلت حكومة السودان التعاون مع مجموعة العمل المالي واتخذت خطوات للإيفاء بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي عام 2014 اعتمد السودان قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة تمويل الإرهاب وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واستمر السودان في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالإرهاب" من جانبه، ومع ذلك لا زال اسم السودان موضوعا على اللائحة الأميركية السوداء حيث يتهم برعاية وتمويل الإرهاب.