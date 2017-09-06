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مسؤول سوداني يجري محادثات بموسكو حول تعزيز التعاون المشترك

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الخرطوم 6 سبتمبر 2017 ـ أجرى مسؤول سوداني، الأربعاء، مباحثات مع مسؤولين روس في موسكو حول التعاون الاقتصادي بين البلدين وامكانية اعفاء الديون.

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الجاز ونائب رئيس مجلس الدومه الكساندر جيكوف .. (سونا)

والتقى نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على العلاقات السودانية ودول البريكس عوض أحمد الجاز بنائب رئيس مجلس الدومه الروسي الكساندر جيكوف، ونائب وزير الخارجية الروسي، وذلك في اطار زيارته الحالية الى روسيا.

ولم يرشح في التصريحات التي نقلتها وكالة السودان للأنباء عقب تلك الاجتماعات ما يشير لتأكيد زيارة الرئيس عمر البشير لروسيا التي تم تأجيلها عدة مرات.

وفي يوليو الماضي أعلنت الخارجية السودانية أن البشير سيزور موسكو في أغسطس ثم لاحقاً قال وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت، إن الرئيس السوداني سيزور روسيا في سبتمبر الجاري، أو أكتوبر المقبل.

وانعقدت في موسكو مطلع أغسطس الماضي اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان وروسيا، في الجولة السادسة بالعاصمة موسكو، لبحث التعاون المشترك.

وقال الجاز عقب لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بقدانوف إنهم وجدوا "رغبة صادقة" من الجانب الروسي في تطوير العلاقات لتحقيق المنفعة المشتركة في المجالات كافة.

وأشار الى أن اللقاء تناول سبل وآفاق التعاون بين البلدين، وأضاف أن زيارته إلى روسيا تأتي بدعوة من الحكومة الروسية لتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بقدانوف، زيارة الجاز إلى روسيا بأنها "مهمة وخطوة كبيرة" تصب في اتجاه تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال "تربطنا علاقات جيدة في المستويات كافة".

والتقى الجاز ايضا نائب رئيس مجلس الدومه الروسي الكساندر جيكوف وذلك فى اطار زيارته الحالية الى روسيا.

وقال وزير المعادن هاشم علي سالم في تصريحات صحفية الأربعاء إن لقاء الجاز بالمسؤولين الروس "بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بجانب معالجة ديون روسيا على السودان وأوجه التعاون الاقتصادي في مجال المعادن والسياحة".

وأشار الى استعداد السودان لاستقبال رجال الأعمال والمستثمرين الروس، وقال إن الجانب السوداني قدم الدعوة لمجلس الدومة لزيارة السودان للتشاور مع المجلس الوطني "البرلمان" حول دفع العلاقات.

وأوضح أن الجانب الروسي لديه رؤية واضحة بأن تكون علاقات البلدين قوية في المستقبل وأن يكون السودان شريكا استراتيجيا لروسيا.



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