مسؤول سوداني يصل إنجمينا برسالة من البشير لديبي

إنجمينا 22 سبتمبر 2017 ـ وصل مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم محمود، الجمعة، العاصمة التشادية إنجمينا حاملا رسالة من الرئيس عمر البشير.

مساعد الرئيس نائبه في الحزب إبراهيم محمود ..صورة لـ(سودان تربيون)

وقاد محمود إلى تشاد وفد رسمي وحزبي عالي المستوى يرافقه مجموعة من كبار رجال الأعمال، وكان في استقبال الوفد الأمين العام للحركة الوطنية للانقاذ الحزب الحاكم في تشاد محمد زين بدأ.

وأشار مساعد الرئيس في تصريحات صحفية بمطار إنجمينا الى أن الزيارة تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين تحت رعاية الرئيسين البشير وإدريس ديبي بجانب تعزيز العلاقات الحزبية.

وقال إن برنامج الزيارة يشمل لقاءات واجتماعات مشتركة تختتم بلقاء مع الرئيس ديبي حيث يبلغه رسالة شفهية من الرئيس البشير.

وأضاف أن الهدف الأساسي للزيارة هو المضي قدما في مشروعات التعاون المشترك على مستوى الدولتين والحزبين والمضي في إنفاذ المشروعات الثقافية والاجتماعية وتعزيز علاقات التعاون بين مكونات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد حرص السودان على تطوير علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تشاد.

ويتوسط الرئيس التشادي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة التي تقود تمردا في إقليم دارفور المجاور لتشاد.