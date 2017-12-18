مسؤول: سوق الخرطوم للأوراق المالية يصعد للون الأخضر لأول مرة

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ كشف مسؤول إقتصادي، الإثنين، أن سوق الخرطوم للأوراق المالية حقق طفرة قياسية بصعوده للون الأخضر لأول مرة منذ تأسيس السوق في العام 1995، وذلك بسبب رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر الماضي.

سوق الخرطوم للأوراق المالية

وقال مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أزهري الطيب إن "هذا الصعود يعتبر طفرة كبيرة جداً تسجل في تاريخ سوق الخرطوم للأورق".

وأوضح في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن المؤشر بدأ بألف نقطة وأنه لأول مرة يكسر حاجز الأربعة آلاف نقطة ليصعد إلى اللون الأخضر.

وأضاف مدير السوق "يأتي ذلك كنتيجة لفك الحصار الاقتصادي على السودان من قبل الولايات المتحدة ما أدى إلى رفع قيمة عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفاعاً كبيراً جداً خاصة الأسهم ذات الإدراج المزدوج مثل شركة (سوداتل) وبنك السلام بجانب تحسن مؤشرات أداء بعض المصارف السودانية".

وتأسس سوق الخرطوم للأوراق المالية في 1994 وبدأ العمل في سوق التداول في يناير 1995 بعدد 34 شركة مدرجة، وفي 2003 تم إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وإدراج سهم سوداتل تقاطعياً في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وكشف أزهري الطيب أن السوق احتفل يوم الأربعاء الماضي بكسر مؤشر السوق (الخرطوم 30) الحاجز لأول مرة منذ تأسيس السوق في عام 1995 ليصعد المؤشر من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر.

ويعد مؤشر السوق مرآة لا تعكس مدى أداء السوق بل تعكس الأداء الاقتصادي لكل دولة ومدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة فإذا كان المؤشر في اللون الأحمر هذا يعني أن هناك مشكلة أداء.

وذكر أن هناك عددا من المستثمرين العرب الآن يتداول الأسهم عبر سوق الخرطوم للأورق المالية ما يدل على الثقة الكبيرة التي اكتسبها السوق داخلياً وخارجياً، وزاد "اقتصاد السودان يتعافى في ظل الانفتاح الذي تشهده الدولة والتشجيع والتحفيز الذي يجده المستثمر".

وانضم سوق الخرطوم في عام 2007 إلى اتحاد البورصات الأفريقية، وفي 2010 تم اعتماد السوق بصفة مراقب في اتحاد البورصات العربية، واعتمد بصفة عضو دائم عام 2011. وفي نوفمبر 2015، تم شطب اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني من قصور في استيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.