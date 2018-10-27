مسؤول عسكري روسي يجري محادثات في العاصمة السودانية

الخرطوم 27 أكتوبر 2018- أجرى رئيس أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف، السبت مباحثات مع نائب رئيس الأركان الروسي الفريق بحري أيغور فلاديميروفيتش أوسيبوف الذي يزور الخرطوم هذه الأيام.

رئيس الأركان المشتركة يستقبل السفير الروسي بالقيادة العامة للجيش ـ الخرطوم 4 يونيو 2018

وشارك في المحادثات رئيس أركان القوات البحرية السودانية عبد الله المطري الفرضي، والملحقين العسكريين في كل من موسكو والخرطوم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

وتقول موسكو إنها تملك خططاً واضحة لتنشيط التعاون العسكري التقني مع السودان وإنه "سيتطوّر من دون أن يخل بميزان القوى بالمنطقة".

ويمثل السودان سوقا لمبيعات الأسلحة والطائرات القتالية الروسية لكن عمليات البيع تتم تحت رقابة الأمم المتحدة التي تشترط عدم استخدامها في دارفور.

ولم تتكشف تفاصيل دقيقة عن طبيعة المباحثات التي جرت بين المسؤولين العسكريين في روسيا والسودان، باستثناء ما نقلته الوكالة الرسمية بتأكيد رئيس الأركان المشتركة السودانية "عمق ومتانة العلاقات السودانية الروسية في كافة المجالات في ظل الدعم والرعاية التي تجدها من الرئيسين عمر البشير وفلاديمير بوتين".

وأكد حرص السودان على الدفع بها إلى الأمام بما يضمن رعاية المصالح المشتركة للبلدين، وقدم الدعوة لنظيره الروسي لزيارة السودان في القريب العاجل.

من جانبه عبر نائب رئيس الأركان الروسي، عن شكره وامتنانه على هذه الزيارة التي أتاحت له التعرف على مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً الحرص على تطويرها والخروج بها آلي آفاق أرحب.

وفي العام 2013 قالت صحيفة "فيدوموستي" إن السودان استلم من روسيا 24 مروحية قاذفة من طراز "مي – 24" و16 طائرة نقل من طراز "مي -8" بكلفة وصلت الى 200 مليون دولار.

وكان العقد الأول لاستيراد 12 مروحية "مي -24" و6 طائرات "مي – 8" مأخوذة من سلاح القوات الجوية الروسية ومعادة صيانتها قد أبرم عام 2011 ونفذ عام 2012، حسبما ذكر مصنع الطائرات للصحيفة. كما وأبرم العقد الثاني في السودان عام 2013 لاستيراد 12 مروحية "مي – 24" و12 طائرة "مي – 8" مع إمكانية توريد ست مروحيات من الطرازين.