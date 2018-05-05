مسؤول عسكري سوداني رفيع يبدأ زيارة الى تركيا

الخرطوم 5 مايو 2018-يبدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، كمال عبد المعروف، الأحد زيارة إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي.
- رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف
وبحسب الإعلام العسكري السوداني فإن عبد المعروف سيشهد ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك الذي تنظمه القوات المسلحة التركية بمنطقة أزمير بمشاركة رؤساء أركان وقادة جيوش عدد من الدول حول العالم.
وتستضيف إزمير الواقعة غرب تركيا تمرينًا عسكريًا مشتركا يسمى "EFES 2018" ينطلق الإثنين المقبل ويستمر لخمسة أيام؛ بمشاركة عدد من الدول.
وبين السودان وتركيا تفاهمات واتفاقيات عسكرية جرى توقيعها في مايو من العام الماضي.
وشهدت العلاقات السودانية التركية تطوراً ملحوظًا في العقدين الماضيين، وتحديدًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، والذي وضع خطة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.
وزار الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، السودان في ديسمبر 2017، برفقة 200 من رجال الأعمال الأتراك، ووقع البلدان، على هامش الزيارة،21 اتفاقًا في مجالات عديدة.
أخر الآراءهل تخرج القوات السودانية من مستنقع اليمن ؟ 2018-05-03 22:48:50 كتبت : سلمى التجاني تصاعدت هذا الأسبوع ، وتيرة دعوات سودانية لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن ، فقد أعلنت وزارة الدفاع أمس أنها ستتخذ قراراً بشأن تقييم مشاركة الجيش هناك ، ويوم الأثنين الماضي أصدرت كتلة برلمانية بياناً (...)
نحن والجودية الدولية 2018-04-30 22:20:09 سلمى التجاني ( 1 ) كلما جاء حديث عن دور المجتمع الدولي في الشأن السوداني المتعلق بالحرب والسلام، برزت أصواتٌ تنادي بضرورة حل مشكلاتنا بأنفسنا بعيداً عن تدخل المجتمع الدولي . هذه الدعوة وبما تحمله من نبل، لكنها مثالية لا (...)
خصخصة الموانئ بالتزامن مع حملات حميدتي باشا 2018-04-26 20:13:21 بقلم : أسامة سعيد حلقات المؤامرة علي موانئ السودان( بورتسودان وسواكن ) تستكمل حلقاتها فعملية أيلولة إدارة الموانئ لهيئات أجنبية قد وصلت مرحلة ما قبل التسليم والتسلم ، ومن شروط الهيئات الأجنبية هي تسليم نظيف خالي من (...)
المزيد