مسؤول عسكري سوداني رفيع يبدأ زيارة الى تركيا

الخرطوم 5 مايو 2018-يبدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، كمال عبد المعروف، الأحد زيارة إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي.

رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف

وبحسب الإعلام العسكري السوداني فإن عبد المعروف سيشهد ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك الذي تنظمه القوات المسلحة التركية بمنطقة أزمير بمشاركة رؤساء أركان وقادة جيوش عدد من الدول حول العالم.

وتستضيف إزمير الواقعة غرب تركيا تمرينًا عسكريًا مشتركا يسمى "EFES 2018" ينطلق الإثنين المقبل ويستمر لخمسة أيام؛ بمشاركة عدد من الدول.

وبين السودان وتركيا تفاهمات واتفاقيات عسكرية جرى توقيعها في مايو من العام الماضي.

وشهدت العلاقات السودانية التركية تطوراً ملحوظًا في العقدين الماضيين، وتحديدًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، والذي وضع خطة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

وزار الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، السودان في ديسمبر 2017، برفقة 200 من رجال الأعمال الأتراك، ووقع البلدان، على هامش الزيارة،21 اتفاقًا في مجالات عديدة.