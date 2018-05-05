 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 5 أيار (مايو) 2018

مسؤول عسكري سوداني رفيع يبدأ زيارة الى تركيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 مايو 2018-يبدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، كمال عبد المعروف، الأحد زيارة إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي.

JPEG - 52.1 كيلوبايت
رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف

وبحسب الإعلام العسكري السوداني فإن عبد المعروف سيشهد ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك الذي تنظمه القوات المسلحة التركية بمنطقة أزمير بمشاركة رؤساء أركان وقادة جيوش عدد من الدول حول العالم.

وتستضيف إزمير الواقعة غرب تركيا تمرينًا عسكريًا مشتركا يسمى "EFES 2018" ينطلق الإثنين المقبل ويستمر لخمسة أيام؛ بمشاركة عدد من الدول.

وبين السودان وتركيا تفاهمات واتفاقيات عسكرية جرى توقيعها في مايو من العام الماضي.

وشهدت العلاقات السودانية التركية تطوراً ملحوظًا في العقدين الماضيين، وتحديدًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، والذي وضع خطة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

وزار الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، السودان في ديسمبر 2017، برفقة 200 من رجال الأعمال الأتراك، ووقع البلدان، على هامش الزيارة،21 اتفاقًا في مجالات عديدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل تخرج القوات السودانية من مستنقع اليمن ؟ 2018-05-03 22:48:50 كتبت : سلمى التجاني تصاعدت هذا الأسبوع ، وتيرة دعوات سودانية لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن ، فقد أعلنت وزارة الدفاع أمس أنها ستتخذ قراراً بشأن تقييم مشاركة الجيش هناك ، ويوم الأثنين الماضي أصدرت كتلة برلمانية بياناً (...)

نحن والجودية الدولية 2018-04-30 22:20:09 سلمى التجاني ( 1 ) كلما جاء حديث عن دور المجتمع الدولي في الشأن السوداني المتعلق بالحرب والسلام، برزت أصواتٌ تنادي بضرورة حل مشكلاتنا بأنفسنا بعيداً عن تدخل المجتمع الدولي . هذه الدعوة وبما تحمله من نبل، لكنها مثالية لا (...)

خصخصة الموانئ بالتزامن مع حملات حميدتي باشا 2018-04-26 20:13:21 بقلم : أسامة سعيد حلقات المؤامرة علي موانئ السودان( بورتسودان وسواكن ) تستكمل حلقاتها فعملية أيلولة إدارة الموانئ لهيئات أجنبية قد وصلت مرحلة ما قبل التسليم والتسلم ، ومن شروط الهيئات الأجنبية هي تسليم نظيف خالي من (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.