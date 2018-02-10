مسؤول عسكري كويتي يجري محادثات في الخرطوم

الخرطوم 10 فبراير 2018- بدأ مسؤول عسكري كويتي رفيع المستوى السبت، زيارة للخرطوم يجري خلالها مباحثات مع نظرائه السودانيين.

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر وصل الخرطوم للمرة الثانية .. (سونا)

واستقبل رئيس الأركان المشتركة الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر الذي وصل العاصمة الخرطوم للمرة الثانية في زيارة تستغرق يومين.

ويعقد الخضر مباحثات مع وزير الدفاع السوداني، ورئيس الأركان المشتركة، كما سيشهد احتفالات جامعة كرري والكلية الحربية السودانية بتخريج دفعات جديدة من الضباط، بينها الدفعة الثانية لطلاب من الكويت.

ويزور رئيس الأركان الكويتي عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريبية، للوقوف على تجربة القوات المسلحة السودانية، لتعزيز علاقات التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن سفير الكويت بالخرطوم بسام القبندي ورؤساء أركان القوات الرئيسة وعدد من القادة، السودانيين كانوا أيضا في استقبال الخضر.