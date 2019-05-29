 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 29 أيار (مايو) 2019

مسؤول عسكري: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 مايو 2019- قال مسؤول في المجلس العسكري السوداني إنهم لن يسلموا السلطة الا من يحوز أغلبية في صناديق الاقتراع كما قطع باستحالة التجاوب مع مطلب قوى المعارضة بأن يكون مجلس السيادة مدنيا بالكامل.

JPEG - 24 كيلوبايت
اجتماع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول مجلس السيادة في يوم 19 مايو 2019 (صورة سودان تربيون)

ويتوقع أن تثير تصريحات عضو المجلس صلاح عبد الخالق التي أدلى بها الأربعاء أزمة جديدة بين المجلس وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تتمسك بنقل كامل للسلطة الى كيان مدني.

واتهم عبد الخالق الذي كان يخاطب حشدا للإدارات الاهلية القوى المدنية بالتشبث بالسلطة من واقع إصرارها على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات بينما اظهر العسكريين زهدهم بطرح المدة عامين فقط.

وتابع " الأمر العجيب الآخر أن العسكريين يمارسون السياسة بينما المدنيون يمارسون التهور نحن نمارس السياسة أفضل منهم بشهادة الآخرين".

وحذر عبد الخالق من أن وجود 8 جيوش في السودان يجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة، سمى منها القوات المسلحة والدعم السريع والدفاع الشعبي والأمن الشعبي والحركات المسلحة.

وقال إن هذا الوضع يحتم على المجلس العسكري التواجد في السلطة لحين تسليمها الى حكومة منتخبة.

وتابع " تسليم السلطة الى حكومة منتخبة هو الضامن من اندلاع حرب أهلية".

وأردف "البلد قابلة للانفجار في أي لحظة إذا تعامل القائمين على الامر بصبيانية ومراهقة كما يتعامل الان من يدعون انهم الممثل الوحيد الشعب السوداني".

ورأى المسؤول العسكري أن المطالبة بالدولة المدنية "دعوة حق لكن اريد بها باطل".

وتساءل قائلا "من هم المدنيون الذين نسلمهم السلطة؟ هم المدنيين الذين انتخبهم الشعب هؤلاء ليس لديهم تفويض من الشعب ولا نحن نملك تفويض".

وأردف "لن نسلم السلطة الا لحكومة منتخبة من الشعب السوداني".

ومضى يقول "هؤلاء مهما علا صوتهم لا يمثلون الشعب السوداني كله التمثيل يكون عن طريق الصندوق من يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة".

وأشار الى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بمنحهم 67% من مقاعد المجالس التشريعية و100% من التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.

وتابع " والان يطلبون 100% من السلطة السيادية هذه لا يمكن ان تحصل عليها الا إذا انتصرت علينا في حرب لكن بالطريق المدني هذا مستحيل".

ولفت عبد الخالق الى خيارات ممكنة حال وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بينها الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في موضوع ياسر عرمان : من يقرر حق عودتنا للوطن؟! 2019-05-29 23:08:07 فضيلي جمّاع ما زال رأينا في المجلس العسكري بقيادة الجنرال البرهان أنه ليس سوى مجلس أمن نظام الأخوان المسلمين المباد. فالمجلس العسكري لم يقم بانقلاب على منظومة حكم البشير مطلقاً. ما حدث هو تسليم وتسلم من البشير لرئيس (...)

إزاء العقبتين .. أهنالك وقت للتفاوض ؟ 2019-05-28 01:12:47 بقلم : محمد عتيق مقال سابق في هذه الزاوية تحت عنوان (ظواهر ومخاوف ، ٢٨ ابريل ٢٠١٩) تناول باختصار مراحل تطور "محمد حمدان دقلو حميدتي" وحركته مع الإشارة الي أنه في كل مرحلة كان يؤدي مهامه ونظره مصوب الي أعلى ، وعندما وصل (...)

العلمانية والأسئلة البسيطة 2019-05-23 15:41:08 بقلم : محمد عتيق من أكبر مظاهر الإرهاب ونتائجه في بلادنا أن الناس يحنون رؤوسهم أمام كل من يتبجح بإسم الإسلام (( تبجح الشخص في معاجم اللغة يعني : افتخر وتباهى في صلف ، والعالم الحق لا يتبجح بعلمه )) أو ( أجاب بصفاقة ، لم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.