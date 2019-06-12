 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2019

مسؤول عسكري يعلن التمسك برئاسة (السيادي) ويرهن عودة الانترنت بالتفاوض

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 يونيو 2019- قال عضو المجلس العسكري في السودان الفريق أول صلاح عبد الخالق إن الأوضاع الأمنية في البلاد تحتم أن يتولى رئاسة مجلس السيادة شخصية عسكرية، وقال إن خدمة الانترنت الموقوفة في البلاد يمكن أن تعود مع استئناف المفاوضات مع قوى المعارضة.

JPEG - 81.5 كيلوبايت
عبد الخالق يتوسط محمد حمدان حميدتي وياسر العطا .. (ارشيف)

وتجئ تصريحات عبد الخالق التي أدلى بها لتلفزيون بي بي سي الثلاثاء بالترافق مع وساطة تقودها اثيوبيا لتسوية خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل مجلس السيادة.

واقترح رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الذي أمضى ساعات في الخرطوم الجمعة الماضية تشكيل المجلس بأغلبية ثمانية من القوى المدنية مقابل سبعة من العسكر، على أن تكون الرئاسة دورية لكن يبدو أن المجلس العسكري لم يقبل المقترح بينما وافقت عليه قوى المعارضة وسمت مرشحيها.

وقال مستشار الرئيس الاثيوبي محمود درير في تصريحات الثلاثاء بالخرطوم إنه يمكن الاتفاق على تكوين المجلس السيادي.

وأوضح صلاح عبد الخالق أن المجلس مصر على أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين، مشيرا إلى أن الاوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك.

وألمح إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة، مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وشدد على أن العسكر غير حريصين على البقاء في السلطة ويرتبون لتسليم مقاليدها لحكومة مدنية في غضون 9 أشهر.

وأضاف "السودان ليس فيه ما يغري بالحكم لا من ناحية أمنية ولا سياسية ولا اقتصادية".

وحول فض اعتصام المعارضة في محيط قيادة الجيش، كشف عبد الخالق أن قيادات عسكرية عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري.

وأشار إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في العملية قائلا إنهم لا يمانعون في مشاركة خبراء دوليين بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وقال إن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي شمس الدين كباشي قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن خدمة الانترنت باتت مهددا للأمن القومي وأنها "لن تعود قريبا".

وأوقفت سلطات المجلس العسكري الخدمة عن الهواتف المحمولة منذ الثالث من يونيو بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة، واتبعتها بقطع الشبكة عن الخطوط الأرضية هذا الأسبوع.

وقال كباشي "اشترطت قوى الحرية والتغيير إرجاع الإنترنت، وكان ردنا أننا أعدنا خدمه الإنترنت الخاصة بالخدمات، لكن الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن، ونحن لا نقبل الحديث عنه ولدينا تقديرات، ونحن الجهة الوحيدة التي تتحدث عن الأمن".

كما اعلن المتحدث رفضهم القاطع القبول بلجنة تحقيق دولية في أحداث الاعتصام.

وقال " المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق وإذا طرح علينا ذلك سنرفضه ولن نتحاور حوله".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتراف سيد الأدلة 2019-06-09 23:00:38 بقلم : محمد عتيق الشاعر الغنائي العذب عثمان خالد ، وهو في منفاه الاختياري في بغداد ، وقد انفعل بتنصيب جعفر نميري "لولاية ثانية" ، كتب قصيدةً بالعربية الفصيحة (وأظنها الوحيدة) ، أذكر مطلعها الذي إذا قرأته تحسب انها كتبت (...)

المجلس العسكري يقف وحده معزولا ! 2019-06-06 17:09:44 الطيب زين العابدين منذ مولد الثورة كانت تساور الكثير من المراقبين لأوضاع السودان شكوك عميقة أن يكون المجلس العسكري الانتقالي، المكون من قوات الدعم السريع وجنرالات جهاز الأمن من الدرجة الثانية وجنرالات الجيش الذين تخطتهم (...)

خيارات الثورة في مرحلة ما بعد فض الإعتصام 2019-06-04 13:00:17 محمد النعمان إن جريمة فض الإعتصام السلمي التي إرتكبتها اللجنة الأمنية الانقلابية يجب أن تضع حداً فاصلاً في وعينا بين تاريخين. فهذه اللجنة التي أسمت نفسها بالمجلس العسكري الانتقالي، بعد انقلابها العسكري على ولي نعمتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.