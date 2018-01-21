مسؤول: قتيل و26 مصابا في أحداث مخيم نازحين بزالنجي

زالنجي 21 يناير 2018 ـ قال مسؤول في حكومة ولاية وسط دارفور إن الاشتباكات التي وقعت في مخيم للنازحين يوم السبت خلفت قتيل و26 مصابا معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

أوضاع بائسة في مخيمات النزوح بدارفور

ووقعت اشتباكات داخل مخيم "الحصاحيصا" بزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بين النازحين ومجموعة مسلحة حاولت دخول سوق المعسكر لكن قاطنيه منعوها ففتحوا نيرانهم على المسلحين، بحسب ما أفاد منسق الشباب بالمعسكر الشفيع عبد الله "سودان تربيون".

لكن معتمد محلية زالنجي خالد بلال أكد في مؤتمر صحفي عقده بزالنجي، الأحد، أن الاشتباكات وقعت بين النازحين ومواطني حي مجاور بسبب احتجاز النازحين لشرطي بعد شجاره مع امرأة ورفضهم إطلاق سراحه.

وأضاف أن الأحداث خلفت وراءها قتيلا و26 جريحا غادر 20 منهم المستشفى بينما لا زال ستة آخرين يتلقون العلاج.

وأفاد بلال أن حكومة الولاية كونت لجنة تحقيق للقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.