مسؤول: قتيل و26 مصابا في أحداث مخيم نازحين بزالنجي

زالنجي 21 يناير 2018 ـ قال مسؤول في حكومة ولاية وسط دارفور إن الاشتباكات التي وقعت في مخيم للنازحين يوم السبت خلفت قتيل و26 مصابا معلنا تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.
- أوضاع بائسة في مخيمات النزوح بدارفور
ووقعت اشتباكات داخل مخيم "الحصاحيصا" بزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بين النازحين ومجموعة مسلحة حاولت دخول سوق المعسكر لكن قاطنيه منعوها ففتحوا نيرانهم على المسلحين، بحسب ما أفاد منسق الشباب بالمعسكر الشفيع عبد الله "سودان تربيون".
لكن معتمد محلية زالنجي خالد بلال أكد في مؤتمر صحفي عقده بزالنجي، الأحد، أن الاشتباكات وقعت بين النازحين ومواطني حي مجاور بسبب احتجاز النازحين لشرطي بعد شجاره مع امرأة ورفضهم إطلاق سراحه.
وأضاف أن الأحداث خلفت وراءها قتيلا و26 جريحا غادر 20 منهم المستشفى بينما لا زال ستة آخرين يتلقون العلاج.
وأفاد بلال أن حكومة الولاية كونت لجنة تحقيق للقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.
أخر الآراءمخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)
عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)
في المسألة الإقتصادية... ترويض الدولار 2018-01-17 21:49:36 د. أمين حسن عمر رغم حالة التفلت الكبير فى سعر العملات الأجنبية فإن قرارات بنك السودان المركزى الإحتفاظ بسياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ربما هى الخيار الوحيد الذى هو متاح فى الوقت الراهن . وهى سياسة ممتدة مجربة (...)
المزيد