مسؤول : قوات مصرية أطلقت النار على معدنين سودانيين في الحدود

الخرطوم 10 مايو 2017- قال مسوؤل حكومي، الأربعاء " إن دورية تابعة للقوات المصرية أطلقت النار على مجموعة من المنقبين عن الذهب بمنجم "إبراهيم حسين"، داخل الحدود السودانية بالقرب من وادي العلاقي،ما أدي إلى إصابة أحد المنقبين.

بوابة على الحدود السودانية المصرية الصورة لموقع وكالة المغرب العربي

ويمتد وادي العلاقي من الجزء الشرقي من الصحراء الشرقية بمصر إلى مرتفعات البحر الأحمر، وتبلغ مساحته 12000 كلم.

وأوضح المسوؤل بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - المقرب من الأجهزة الأمنية- الأربعاء أن الدورية أعتدت على المنقبين ظهراً وطاردتهم بواسطة عربة لاندكرزور مصرية.

مضيفا " أدى ذلك إلى إصابة المواطن سالم صغيرون في يده، وهو من أبناء منطقة الجنينة، واقتياده إلى قيادة الكتيبة المصرية (115) حرس الحدود".

وأشار المسوؤل الذي لم يذكر المركز السوداني أسمه أو صفته إلى أن أحد الضباط المصريين تحري مع المعدن المصاب داخل الحدود المصرية قبل أن يتم إطلاق سراحه. مردفاً " تم إسعافه بعد احضاره الى الحدود واستخراج الشظية من يده اليمنى".

ولفت إلى أنه قبل الحادث بأيام حضرت 5 سيارات "لاندكروزر"، مسلحة بقيادة ضابط برتبة لواء يتبع لحرس الحدود المصري إلى منجم سالم ،وأدعو ملكية الحكومة المصرية للمنجم ، وهددوا المعدنين بالقبض عليهم.