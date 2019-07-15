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مسؤول :مجلس مراجعة الدفاع في جنوب السودان يكمل التقييم الأمني

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جوبا 15 يوليو 2019- قال مسؤول في مجلس الدفاع الاستراتيجي والمراجعة في جنوب السودان إن فريقه أكمل بنجاح تقييم أمني مهم للإصلاحات في القطاع.

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رئيس مجلس الدفاع الاستراتيجي مالك روبن

وأشاد رئيس المجلس مالك روبن باللجنة، خلال حديثه في ورشة عمل في العاصمة جوبا السبت، باللجنة الوطنية التمهيدية لدعمها أنشطة المجلس، مؤكداً أن الإصلاح الأمني أساسي في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة التي وقعتها الفصائل المتحاربة في جنوب السودان العام الماضي.

وناشد روبن المجتمع الدولي وكيانات المجتمع المدني والزعماء الدينيين دعم تنفيذ اتفاقية السلام.

وهدفت ورشة العمل إلى تقديم فرصة لأعضاء الترتيبات الأمنية لاطلاع الجمهور بشأن بوقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنته الأطراف المتصارعة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الرئيسية رياك مشار وعدد من المجموعات المعارضة اتفاقية السلام المنشطة لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 مايو 2019.

ومع ذلك، تم تمديد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة لمدة ستة أشهر حتى نوفمبر بعد فشل الأحزاب في تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاقية مثل إنشاء جيش موحد وتحديد عدد الولايات.



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