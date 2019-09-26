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مسؤول: مشار لم يتنازل عن منصبه في الحكومة المقبلة لزوجته

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جوبا 26 سبتمبر 2019- نفت قيادة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان تقارير زعمت أن قائد المجموعة رياك مشار قرر التخلي عن منصبه في الحكومة الانتقالية المقبلة لصالح زوجته أنجلينا تيني.

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أنجلينا تيني تخاطب اليوم العالمي للمرأة في جوبا مارس 2013 (سودان تربيون)

وقال بيان صادر من مدير الاعلام والعلاقات العامة في حركة التمرد بوك بالوانق ان مثل هذه التقارير مجرد "دعاية ولا اساس لها من الصحة ".

وقال بالوانق "يود الجيش الشعبي لتحرير السودان -فصيل مشار أن يطمئن الأعضاء وشعب جنوب السودان والجمهور عمومًا على أن هذا مجرد دعاية ومجرد امنيات. إن الدكتور رياك مشار لم يتخذ مثل هذا القرار. وهو ما زال النائب الأول لرئيس جنوب السودان كما هو منصوص عليه في الاتفاقية المنشطة ".

ودعا أعضاء المجموعة إلى توخي الحذر تجاه هذه "الدعاية الخبيثة والأخبار المزيفة من قبل شركائنا في سلام" ، مشيرا إلى أنها تهدف إلى خلق انقسام في الحركة.

وفي تصريحات (لسودان تربيون) أشار مسؤول التمرد الي أن مكتب الرئيس وأيضًا زعماء المعارضة هم وراء مثل هذه الأخبار المزيفة.



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