مسؤول: مشار لن يعود إلى جوبا بدون قوات

جوبا 10 مايو 2018- قال مسؤول رفيع في حركة التمرد الرئيسية بجنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار أن الأخير لن يعود الى جوبا دون قواته.

مشار في صورة تعود الى يوليو 2015 (رويترز)

وصرح نائب رئيس لجنة الاعلام في المعارضة المسلحة بيتر جاتكوث لراديو ترماجوز الأربعاء "نحن لا نثق في سلفا كير ولا يمكننا ان نسمح لرئيسنا بالعودة الى العاصمة دون قوات مدججة بالسلاح تساوي قوات الحكومة في جوبا".

وتأتي تصريحات مسؤول التمرد بعد أيام من اعتراف الرئيس سلفا كير علناً بأنه سمح لزعيم المتمردين، المنفي حالياً في جنوب أفريقيا، بالعودة إلى البلاد التي فر منها بعد مناوشات يوليو 2016.

لكن جاتكوث قال إن زعيم المعارضة المسلحة المنفي بحاجة إلى الحماية خاصة بعد ما حدث عندما عاد إلى جوبا في السابق، وأردف "سوف يعود مشار إلى جوبا عندما يكون هناك اتفاق سلام متفاوض عليه من خلال منتدى التنشيط. نحن ملتزمون بالسلام لأننا نعرف أن شعبنا يعاني ".

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في جنوب السودان قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على ترك منازلهم. وبحسب ما ورد يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الغذائية.