مسؤول: مشار يعود إلى جوبا لمتابعة الاجتماعات

جوبا 2 أكتوبر 2019- قال مسؤول إن زعيم المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار سيعود إلى العاصمة جوبا هذا الشهر لمتابعة الاجتماعات التي عقدت مع الرئيس سلفا كير.
- زعيم التمرد رياك مشار يتحدث بعد اجتماعه الى سلفا كير في جوبا 11 سبتمبر 2019
وقال بيتر ماناوا، نائب المتحدث باسم حركة مشار الثلاثاء " إن الدكتور رياك مشار سيكون في جوبا في وقت لاحق من هذا الشهر لمتابعة المسائل التي نوقشت في الاجتماعات الأخيرة مع الرئيس سلفا كير".
ولفت مسؤول التمرد إلى إن العديد من القضايا المعلقة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام ناقشها الزعيمان عندما عقدا محادثات مباشرة في العاصمة جوبا الشهر الماضي.
وأكد ماناوا مجددًا التزام الحركة بعملية السلام، مشددًا على أن الاجتماع المنتظم بين مشار وكير سيعجل بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
من جانبه، أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في حركة التمرد الرئيسية بوك بالوانق، أن زعيم المعارضة المسلحة سيعود إلى عاصمة جنوب السودان في أكتوبر في موعد يحدد لاحقاً.
وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه حينها مشار بالتخطيط لانقلاب.
وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.
وينص اتفاق السلام الذي على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان بعد ثمانية أشهر من الفترة السابقة للانتقال، التي انتهت في أبريل، لمدة 36 شهرًا.
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