مسؤول: مقتل 11 شخصاً في اشتباكات قبلية في جنوب السودان

رومبيك 23 سبتمبر 2019- قال مسؤول حكومي إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في جنوب السودان الأحد خلال مواجهات قبلية على أرض متنازع عليها.

خريطة لجنوب السودان تظهر مقاطعة البحيرات باللون الأخمر

وقال مفوض مقاطعة نيانق، جون ماليث تيوب ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاشتباكات بين قبيلتي النوير والدينكا وقعت في ولاية البحيرات الشرقية، لافتاً إلى إن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى نيانق.

وناشد المسؤول سكان جنوب السودان تسوية نزاعاتهم سلمياً بدلاً من اللجوء إلى العنف.

ويشهد جنوب السودان سلامًا هشًا بعد سنوات من الحرب الأهلية، لكن الاشتباكات مستمرة حول الموارد بين المجتمعات الرعوية.

وينزلق جنوب السودان في حرب منذ ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير، من الدينكا، نائبه السابق، رياك مشار، من النوير ، بالتخطيط لانقلاب.

وفي سبتمبر 2018 وقعت الفصائل المتناحرة في الدولة الوليدة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.