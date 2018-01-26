 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 26 كانون الثاني (يناير) 2018

مسؤول: منح مستثمر أميركي 10 آلاف فدان للزارعة بدارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 يناير 2018 ـ قال مسؤول رفيع في ولاية جنوب دارفور "غربي السودان"، الجمعة، إن الحكومة المحلية هناك منحت مستثمرا أميركيا آلاف الأفدنة لاستثمارها في زراعة الفول السوداني وتصديره إلى الولايات المتحدة.

JPEG - 29 كيلوبايت
أمرأة دارفورية تمر بالقرب من جندي أممي في مهمة حراسة في دارفور ..2011

ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية عن السودان، حرمته طوال عشرين عاما من الاستثمار والتجارة.

وبحسب والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة سبيل أحمد سبيل، فإن الولاية منحت 10 آلاف فدان لمستثمر أميركي بغرض زراعتها بمحصول الفول السوداني.

وقال سبيل للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المساحة الزراعية التي تم منحها للمستثمر بمشروع قريضة الزراعي، مشيراً إلى أن الناتج من محصول الفول السوداني الذي سيعتمد على الري المحوري سيتم تصديره إلى أميركا.

وأبان أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلمت بدورها 20 فدان لإنشاء الري الدائم وإنتاج تقاوى ومحاصيل بمحلية قريضة أيضا لتكون مزرعة نموذجية.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن الفول السوداني يعد من أهم المحصولات النقدية في إقليم دارفور، كما أن منطقة قريضة، نحو 80 كلم جنوبي مدينة نيالا، تتمتع بمياه جوفية وفيرة.

وأكد الوالي بالإنابة أن ولاية جنوب دارفور موعودة باستثمارات كبيرة، أجنبية ووطنية، من شأنها أن تعود بنتائج إيجابية على تنمية الولاية ـ بحسب قوله ـ.

وقاتلت الحكومة السودانية على مدى 15 عاما، مجموعة حركات مسلحة بإقليم درافور، قبل أن تعلن في أبريل 2016 إنحسار التمرد، عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.