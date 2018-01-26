مسؤول: منح مستثمر أميركي 10 آلاف فدان للزارعة بدارفور

الخرطوم 26 يناير 2018 ـ قال مسؤول رفيع في ولاية جنوب دارفور "غربي السودان"، الجمعة، إن الحكومة المحلية هناك منحت مستثمرا أميركيا آلاف الأفدنة لاستثمارها في زراعة الفول السوداني وتصديره إلى الولايات المتحدة.

أمرأة دارفورية تمر بالقرب من جندي أممي في مهمة حراسة في دارفور ..2011

ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية عن السودان، حرمته طوال عشرين عاما من الاستثمار والتجارة.

وبحسب والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة سبيل أحمد سبيل، فإن الولاية منحت 10 آلاف فدان لمستثمر أميركي بغرض زراعتها بمحصول الفول السوداني.

وقال سبيل للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المساحة الزراعية التي تم منحها للمستثمر بمشروع قريضة الزراعي، مشيراً إلى أن الناتج من محصول الفول السوداني الذي سيعتمد على الري المحوري سيتم تصديره إلى أميركا.

وأبان أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تسلمت بدورها 20 فدان لإنشاء الري الدائم وإنتاج تقاوى ومحاصيل بمحلية قريضة أيضا لتكون مزرعة نموذجية.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن الفول السوداني يعد من أهم المحصولات النقدية في إقليم دارفور، كما أن منطقة قريضة، نحو 80 كلم جنوبي مدينة نيالا، تتمتع بمياه جوفية وفيرة.

وأكد الوالي بالإنابة أن ولاية جنوب دارفور موعودة باستثمارات كبيرة، أجنبية ووطنية، من شأنها أن تعود بنتائج إيجابية على تنمية الولاية ـ بحسب قوله ـ.

وقاتلت الحكومة السودانية على مدى 15 عاما، مجموعة حركات مسلحة بإقليم درافور، قبل أن تعلن في أبريل 2016 إنحسار التمرد، عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة.