مسؤول : نتائج لقاءات سلفا بالحركات ستطرح على الطاولة الاسبوع المقبل

الخرطوم 4 ديسمبر 2018- قال مسؤول رفيع في جهاز الأمن والمخابرات السوداني الثلاثاء إن نتائج لقاءات رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011 ستطرح على طاولة المحادثات الاسبوع المقبل.

نائب مدير جهاز الأمن السوداني الفريق جلال الدين الشيخ الطيب (ارشيف)

وتبنى الرئيس سلفا كير مؤخرا مبادرة لجمع الحركات المسلحة بالحكومة السودانية في محاولة منه للمساهمة في جلب السلام الى البلد الجار، وقرر أن تشمل مسلحي دارفور علاوة على الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بفصيليها المتخاصمين.

ويحرص كير على تسوية خلافات جناحي الحركة الشعبية بزعامة كل من عبد العزيز الحلو ومالك عقار واقناعهما بالجلوس الى الحكومة السودانية في وفد واحد، حيث تمكن خلال اليومين الماضيين من جمع عقار والحلو في جوبا لكن لم ترشح تفاصيل عن نتيجة هذا الاجتماع.

وقال نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني جلال الدين الشيخ في تصريحات من ولاية النيل الأزرق إن "اللقاء الذي تم بين الحركات المسلحة وحكومة جنوب السودان وما توصلوا إليه من رؤى ستطرح في محادثات السلام الأسبوع القادم".

وأشار إلى أن الأطراف كافة تعي سلبيات الحرب وإفرازاتها وأنها ستعمل على الاستفادة من التجارب السابقة.

وأفاد المسؤول الأمني الذي وقف على الأوضاع الأمنية في الولاية أن الحكومة قطعت شوطاً مقدراً في إنهاء التمرد.