مسؤول يكشف مؤامرة لاغتيال قائد جيش جنوب السودان السابق

نيروبي 20 أبريل 2018 ـ أعلن عضو بارز في جبهة جنوب السودان المتحدة المعارضة التي يقودها رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق عن اكتشاف مؤامرة من قبل حكومة جوبا "لاغتيال" مالونق.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال لوال داو في بيان الخميس "لقد وردتنا معلومات تفيد بأن حكومة جنوب السودان نشرت عملاء سريين وقاتلين أجانب لإلحاق ضرر بزعيم الجبهة المتحدة في جنوب السودان الجنرال بول مالونق وأفراد عائلته في كينيا".

ولفت إلى أن لديهم تفاصيل مؤكدة عن الخطة بما في ذلك مبلغ الأموال التي تم تهريبها إلى كينيا عبر مطار ويلسون بنيروبي، منوها إلى المبلغ المهرب سيستخدم لتوظيف القتلة والخاطفين وتشويه المتعاطفين مع الحركة الذين يعيشون في كينيا".

ومع ذلك لم تتمكن (سودان تربيون) من التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وحث عضو الجبهة المتحدة في البيان مواطني جنوب السودان والكتلة الإقليمية (إيقاد) والمجتمع الدولي على إدانة المؤامرة لقتل مالونق، وزاد "جدير بالذكر أن مثل هذه السلوكيات من قبل نظام جوبا تدفع بالجنرال بول مالونق والجبهة المتحدة إلى الحافة".

وأعلن مالونق أخيرا عن تشكيل الجبهة المتحدة بحجة أن حركته تعتبر الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يعمل مع مواطنين لإيقاف الأزمة في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.

واتهم قائد الجيش السابق الرئيس سلفا كير ببناء دولة يكون فيها الإفلات التام من العقاب هو النظام.

وتدهورت العلاقات بين مالونق والرئيس كير بعد إقالة مالونق من منصبه كرئيس أركان للجيش مايو 2017 ووضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب الخوف من تمرده.

وتم إطلاق سراح قائد الجيش السابق في نوفمبر بعد وساطة قادها أعضاء مجلس أعيان الدينكا.