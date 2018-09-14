مسؤول: يوناميد ترتب للإنسحاب من 4 مواقع بشمال دارفور

الخرطوم/ الفاشر 14 سبتمبر 2018 ـ قال مسؤول رفيع في حكومة ولاية شمال دارفور، الجمعة، إن بعثة حفظ السلام "يوناميد" تعتزم إخلاء 4 مواقع بالولاية وفقاً لاستراتيجية الإنسحاب المتفق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة.

عملية تسليم مقر (يوناميد) في الطينة بولاية شمال دارفور للحكومة السودانية 19 أكتوبر 2017 (صورة من البعثة)

وقال نائب والي شمال دارفور محمد بريمة جار النبي إن يوناميد ستنسحب من محليات "السريف وسرف عمرة وأمبرو وكرنوي".

وأكد جار النبي للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن البعثة سبق وأن أخلت 6 مواقع بكل من محليات الطينة، أم كدادة، كتم، وطويلة مبيناً أن الترتيبات جارية لإخلاء بقية المواقع.

وأوضح أن البعثة بدأت في تخفيض القسم الشرطي والمدني ليتم الانسحاب النهائي بحلول العام 2020.

وأكملت "يوناميد" منذ سبتمبر 2017 الانسحاب من 11 موقعا في دارفور على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو من ذات العام بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.