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مسؤول: 140 ألف لاجئ من جنوب السودان بولاية النيل الأبيض

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الخرطوم 17 مايو 2017 ـ كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض أن عدد لاجئي جنوب السودان بالولاية بلغ 140 الفاً حسب إفادة معتمدية اللاجئين.

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مجموعة من لاجيء جنوب السودان الذين وصلوا حديثا من النقاط الحدودية الى معسكر خور الورل بالنيل الابيض فى انتظار التسجيل..صورة من (مفوضية اللاجئين)

وأبلغ مفوض العون الإنساني بالولاية محمد إدريس الشيخ المركز السوداني للخدمات الصحفية، الاربعاء، بوجود 8 معسكرات للاجئين بالولاية؛ مشيراً إلى تقديم كافة الخدمات في مجال الصحة والتعليم والمياه .

وأكد الشيخ أن حكومة الولاية تقوم بتقديم كافة الخدمات للاجئين واعانتهم على سبل كسب العيش،مبينا أن الأوضاع الصحية داخل المعسكرات مستقرة، ولا توجد أي حالات إصابة بالأمراض.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشوون اللاجئين هذا الاسبوع إن حوالى 20 الف لاجىء من جنوب السودان وصلوا الى المناطق الحدودية السودانية خلال اسبوع واحد فقط هربا من موجة العنف في منطقة اعالي النيل.

وقالت المفوضية في نشرتها الجمعة "إن ما يقرب من 20 ألف لاجئ من جنوب السودان فروا عبر الحدود إلى السودان في الفترة من 29 أبريل إلى 6 مايو، ووصلوا إلى النيل الأبيض وجنوب كردفان".

وأشارت النشرة التي تحصلت عليها (سودان تربيون) إلى أن حوالي 1300 شخص يصلون إلى النيل الأبيض يوميا من منطقة الشلك عبر منطقة جودا ومقينص في أعالي النيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان انه "نظرا لارتفاع أرقام الوصول المتوقعة، تتوقع المفوضية والشركاء وصول 180000 لاجئ جديد إلى السودان بحلول نهاية عام 2017".

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين من جنوب السودان الذين لجأوا إلى السودان منذ ديسمبر بأكثر 375000 لاجئ.



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