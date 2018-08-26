مسؤول: 50 ألف لاجئ من جنوب السودان في جنوب دارفور

الخرطوم 26 أغسطس 2018- قالت حكومة ولاية جنوب دارفور، انها تستضيف نحو 50 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان في مناطق متفرقة من الولاية وطالبت حكومة جنوب السودان بتقديم الدعم لتلك المواقع.

اللاجئون الجنوبيون في السودان

وقال الوالي بالإنابة، طه عبد الله في تصريح لوكالة السودان للأنباء الأحد، إن اللاجئين يتقاسمون مع مواطني الولاية جميع الخدمات، وأن العدد موزع على مناطق الردوم ومحليات السلام، بليل وبرام.

وأشار عبد الله إلى مطالبتهم رئيسة مفوضية حقوق الإنسان لجنوب السودان، ياسمين لوكا التي تزور الولاية، بتقديم مزيد من الدعم لمناطق إيواء اللاجئين الجنوبيين عبر المنظمات أو مفوضية العون الإنساني.

وقالت ياسمين إن زيارتها جاءت للتحقيق في الأحداث التي وقعت في جنوب السودان منذ العام 2013م وحتى العام الجاري، والتحدث مع اللاجئين الجنوبيين الموجودين في جنوب دارفور.

وفر عشرات الألاف من مواطني دولة جنوب السودان الى الدول المجاورة في اعقاب اندلاع النزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة رياك مشار في العام 2013.

وتدفق الاف اللاجئين الى ولايتي شرق وجنوب دارفور المتاخمتين للحدود مع دولة جنوب السودان، ومن شرق دارفور وصل المئات من الفارين الى ولاية شمال دارفور عبر محلية (اللعيت) المحاذية.

وتقول مصادر رسمية في الخرطوم إن أعداد لاجئي الجنوب في السودان وصلت حسب آخر إحصاء إلى 1.300.000 من مجموع مليوني لاجئ من مختلف الجنسيات.