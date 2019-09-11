مسئول: استئناف محادثات كير ومشار الأربعاء

سلفا كير التقى مشار في جوبا ..الاثنين 9 سبتمبر 2019

جوبا 11 سبتمبر 2019- كشف مسؤول رفيع في حكومة جنوب السودان ان الاجتماع الثاني المباشر بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين رياك سيستأنف اليوم الاربعاء بسبب جدول الاعمال كير المزدحم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أتيني واك أتيني للصحفيين في جوبا الثلاثاء "هذا يرجع إلى حقيقة أن الرئيس منخرط في أمور أخرى ضرورية للبلاد".

وأضاف، "المرحلة الثانية من النقاش حول تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بشأن حل النزاع في جنوب السودان، وهذه هي العملية السياسية، ستبدأ غدً".

ووافق كل من كير ومنافسه الثلاثاء على ضمان تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول نوفمبر.

ويقول مراقبون إن الاجتماع بين الزعيمين هو خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وحدة انتقالية جديدة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو الاثنين إن الاجتماع بين الزعيمين كان لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات الأمنية في البلاد.

وقال لومورو للصحفيين في جوبا " استعرضنا التقدم المحرز في مواقع التجميع، واستعرضنا التقدم المحرز في الإمدادات لمواقع التجميع وعملية الفرز. لقد قطعنا أميالاً من الخطوات الإيجابية بشأن إنشاء قوات موحدة قبل نوفمبر".

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه مشار حينها بتدبير انقلاب ضد حكومته.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.