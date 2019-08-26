مساعدات أميركية للطوارئ في السودان والكويت تبدأ جسرا جويا بالجمعة

الخرطوم 26 أغسطس 2019 – رصدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في السودان، بينما أعلنت الكويت بدء تنظيم جسر جوي لإغاثة متضرري الأمطار والفيضانات اعتبارا من الجمعة.

وأوضح بيان عن السفارة الأمريكية، في الخرطوم تلقته "سودان تربيون"، أن حكومة الولايات المتحدة، رصدت المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة والجديدة في جميع أنحاء البلاد والتي تشمل السيول الأخيرة.

وأضاف: "تشمل الاستجابة توفير مأوى ومواد غير غذائية ولوازم طبية ولوازم النظافة والحماية الصحية، والدعم في مجالات النقل والإمداد".

أعلن مفوض العون الإنساني المكلف في السودان، محمد السناري مصطفى، الإثنين، اعتزام الكويت تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن المفوض قوله إن "الجسر الجوي من الكويت سيبدأ في الوصول الجمعة المقبل بطائرة تحمل أكثر من 40 طن من المواد الغذائية والأدوية".

وأوضح السناري، في تصريحات إعلامية اعقبت لقائه سفير الكويت بالسودان، بسام الفنيدي، أن مفوضية العون الإنساني، ستقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين حسب الأولوية.

يذكر أن السيول التي شهدها السودان مؤخرا، والناجمة عن الأمطار الموسمية، أدت -حسب أرقام رسمية - إلى وفاة 62 شخصا حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص، وكانت أكثر الولايات تأثرا بالكارثة الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا.