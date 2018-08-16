مساعدات مصرية لمتضرري السيول والأمطار في السودان

الخرطوم 16 أغسطس 2018- أرسلت الحكومة المصرية، الخميس أربع طائرات عسكرية تحمل ما يقارب 50 طن مساعدات لمتضرري السيول والأمطار في السودان.

مسؤولون سودانيون ومصريون في استقبال طائرات الإغاثة .. 16 أغسطس 2018 (سونا)

وتضررت مناطق واسعة في السودان من أمطار وسيول جارفة أدت لمصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص في الخرطوم وانهيار العديد من المنازل والمباني في مناطق متفرقة من العاصمة وبعض الولايات.

واستقبل طائرات العوان المصري مسؤولين سودانيين يتقدمهم وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم ومفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم بجانب مساعد وزير الخارجية المصري للسودان وجنوب السودان حسام عيسى والسفير المصري بالسودان، أسامة شلتوت وعدد من ضباط القوات المسلحة المصرية.

وقال حسام عيسى في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن القافلة تمثل رسالة تضامن ومساندة مصرية للأشقاء في السودان ودعمهم مما أصابهم جراء السيول والأمطار، وأضاف " هي تعبر عن التاريخ والكفاح المشترك ووقفة لمصر حكومة وشعبا مع السودان".

من جهته قال وكيل وزارة الخارجية السودانية إن القافلة المصرية بمثابة رسالة للمحبة والتعاضد والتوافق بين البلدين وليس بغريب عن مصر دعم السودان في ظل تاريخ ممتد وتواصل مستمر.

وأضاف أنها رسالة استقبلها الشعب السوداني بالشكر والامتنان وأن شعبي البلدين سيظلان متماسكين يتبادلان المصالح والمنافع المشتركة، مبديا شكر حكومة السودان رئيسا وشعبا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بإرسال مساعدات للمتضررين من السيول والأمطار، مشيرا إلى خطوات مستمرة في اتجاه تأسيس شراكة استراتيجية مشتركة بين الجانبين.

وأفاد مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم، إن القافلة تحتوي على مساعدات إيواء ودواء وستعقبها فرق طبية ومساعدات بيطرية عقب عيد الأضحى.