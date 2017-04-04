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مساعدات من الصليب الأحمر لمنسوبي الحركات المسلحة المفرج عنهم

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الخرطوم 4 أبريل 2017 - قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخرطوم مساعدات إنسانية لـ"253ـ من منسوبي الحركات المسلحة الذين أفرجت عنهم الحكومة السودانية الشهر الماضي.

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يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

وأطلقت سلطات السجن الاتحادي بكوبر في الخرطوم في مارس الماضي سراح العشرات من منسوبي حركات دارفور، تنفيذاً لقرار عفو رئاسي، بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 من منسوبي حركات دارفور المسلحة المتهمين بالتورط في عدد من المعارك ، فضلا عن العفو عن 193 متهما منهم.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (سودان تربيون)الثلاثاء، أنها وفرت مستلزمات أساسية للمحتجزين مطلقي السراح ،ومنحت بدل سفر لـ242 لسد تكاليف عودتهم إلى ذويهم حيث تم لم شملهم مع عائلاتهم.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخرطوم جيرارد بيترينيه عن سعادته لدعم لم شمل الأشخاص مطلقي السراح مع عائلاتهم.

وقال "شاركنا في هذه العملية بناء على طلب من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة فصيل جبريل إبراهيم"، موضحا أن الحوار المستمر مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع ساعد في تمكيننا من أداء دورنا كوسيط محايد مرة أخري".

يذكر أن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجرى المقابلات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات مع الأشخاص مطلقي السراح من أجل الوقوف على أوضاعهم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ساهمت كذلك في وصول 125 أسيراً حكومي لدى الحركة الشعبية - شمال، ونقلتهم من منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصولهم على ثلاثة أفواج إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ومنها للخرطوم.



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