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مساعد البشير: سيتم الافراج عن المعتقلين السياسيين

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الخرطوم 5 فبراير 2018- في أول تعليق رسمي على الاعتقالات التي طالت قيادات المعارضة السودانية وعشرات الناشطين في الاحتجاجات الأخيرة، قال مساعد للرئيس السوداني إن المعتقلين سيتم الإفراج عنهم ـ دون تحديد وقت لذلك ـ.

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محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي - سودان تربيون-

وقال إبراهيم محمود في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم الإثنين رداً سؤال بشأن المعتقلين إن "الحرية مُتاحة لأي شخص حكومة كان أو معارضة".

وتابع " سيتم الإفراج عن المعتقلين، لأن الحكومة أفرجت عن الذين قاتلوها بالسلاح، وغيره أمره هين".

ومنذ مطلع يناير المنصرم تنفذ السلطات الأمنية في السودان حملة اعتقالات واسعة ضد قادة المعارضة في اعقاب تنامي الدعوات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

و بدأت الحملة باقتياد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، من ولاية شمال كردفان ونقله للخرطوم في السابع من يناير.

واتسعت الدائرة بعد تزايد الاحتجاجات ضد الغلاء لتشمل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادين بالحزب صدقي كبلو، وصديق يوسف ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، والأمين العام للحزب سارة نقد الله، كما اعتقل عشرات المحتجين والناشطين والصحفيين.

وفي وقت لاحق من مساء الإثنين أعلن المتحدث باسم الحزب الشيوعي علي سعيد الإفراج عن 12 من كوادر الحزب على رأسهم عضو مركزية الحزب صديق يوسف.

وأفادت مصادر في المعارضة أن السلطات الأمنية اعتقلت ليل الاثنين القيادي بالتجمع الاتحادي ممد محجوب.



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