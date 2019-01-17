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مساعد الرئيس السوداني: المتظاهرون لم يلتزموا بضوابط القانون

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الخرطوم 17 يناير 2019- شدد مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب فيصل حسن على أحقية الحكومة في العمل على حفظ الأمن في البلاد ومواجهة المتظاهرين الذين قال إنهم لم يلتزموا بضوابط القانون.

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نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وقال المسؤول السوداني خلال تنويره لسفراء المجموعة الأفريقية بالخرطوم الخميس إن من حاولوا استغلال المظاهرات السلمية المطلبية لم يلتزموا بتلك الإجراءات التي كفلها الدستور بضوابط يحددها القانون.

وأضاف "لذلك من حق الدولة أن تعمل جهدها لحفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته".

وشدد إبراهيم على أن الدولة لم تتجاوز الإطار القانوني وقامت بدورها، مبديا ثقته في القدرة على تجاوز الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن السفراء الأفارقة أكدوا الحرص على استقرار الأوضاع الأمنية في السودان ودعم بلدانهم لما تتخذه الخرطوم من معالجات.

وأشار السفراء إلى أن أي اضطراب أو عدم استقرار في السودان تتأثر به كل القارة الأفريقية، باعتباره دولة استراتيجية وتمثل ركيزة للاستقرار في القارة.

وأشاد السفراء الأفارقة باعتراف الحكومة السودانية بالمشكلة وعملها الجاد لمعالجتها، واصفين ما اتُخذ من خطوات بالسليمة، خاصة وأن مثل هذه الأزمات الاقتصادية ليست حكراً على السودان، وأنها لا يجب أن تفضي إلى أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي للسودان.



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