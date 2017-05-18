مساعد لترامب: تأكيدات سعودية بعدم مشاركة البشير في قمة الرياض

الخرطوم 19 مايو 2017 ـ قال مسؤول رفيع بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تلقت تأكيدات سعودية مفادها أن الرئيس السوداني عمر البشير لن يشارك في القمة الإسلامية ـ الأميركية بالرياض يوم السبت.
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ويأتي تصريح المسؤول الأميركي لشبكة "ياهو نيوز"، الخميس، بعد غموض اكتنف مشاركة البشير في القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية، بالرغم من تأكيدات سعودية بأنه مدعو وسودانية تفيد بأنه سيغادر إلى الرياض للمشاركة في القمة.
وقال مساعد رفيع المستوى للرئيس الأميركي ـ لم تكشف الشبكة اسمه ـ "إن ترامب لا يرغب بوجود البشير في القمة".
وتابع قائلا "ترامب ذاهب للاجتماع متوقعا أن البشير لن يكون موجودا هناك ونحن لا نريده هناك ولا نعتقد أنه سيكون هناك.. نحن نقدر للمضيفين السعوديين عدم دعوته والطلب منه ألا يكون هناك".
ويأتي تصريح مساعد ترامب متطابقا مع تصريحات سابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي وبيان لسفارة واشنطن بالخرطوم، أكدت معارضة واشنطن لدعوة أي شخص يخضع لمذكرة اعتقال صادرة من محكمة الجنايات الدولية بما في ذلك الرئيس البشير.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عام 2008 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الرئيس السوداني الاتهامات ويواصل السفر للخارج.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن مبعوثا سعوديا حل بالخرطوم، الثلاثاء، وسلم البشير دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة.
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور يوم الأربعاء إن الرئيس البشير سيحضر اجتماعا في السعودية يوم السبت وهو نفس اليوم الذي سيزور فيه الرئيس الأميركي المملكة لكن لم يتضح ما إذا كان البشير سيلتقي ترامب.
وتشير "سودان تربيون" إلى إن اسم البشير لم يدرج حتى وقت متأخر من ليل الخميس، ضمن قائمة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية على موقعها الإلكتروني.
وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق أن زيارة ترامب للسعودية سيعقد خلالها ثلاث قمم، وهي: قمة ثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وقمة مع قادة دول الخليج العربي، وقمة مع قادة دول عربية وإسلامية.
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