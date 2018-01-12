مستشار رئاسي سابق في جنوب السودان يكون جبهة جديدة

جوبا 12 يناير 2018 ـ أعلن مستشار الرئاسة السابق، ألبرت عبد الله والذي كان عضوا في حركة المعارضة المسلحة بجنوب السودان برئاسة النائب الأول السابق رياك مشار، عن تشكيل حركة جديدة.

جندي من الجيش الشعبي في باقيري شرق الاستوائية 20أغسطس 2015 (أ ف ب)

وقال عبد الله في بيان أصدره الخميس إن حركة (جيش جبهة الشرق) التي يرأسها تشكلت بهدف محاربة النظام الحالي للحكم من أجل إنشاء الفيدرالية.

وأضاف البيان أن المجموعة لم تبدأ بعملية عسكرية لأن أعضاءها قرروا اعطاء فرصة سلمية لبحث سبل تحقيق تسوية سلمية للحرب الجارية.

وأكد مساعد الرئيس السابق في مقابلة هاتفية مع (سودان تربيون) أن هدف حركته الجديدة إنشاء الفيدرالية، لافتا إلى أن النظام الحالى للحكم يسبب الكثير من المشاكل وهو ما سبب الحرب الأهلية التي أسفرت عن مصرع عشرات الآلاف من المواطنين وتشريد الملايين منذ ديسمبر 2013.

وقال عبد الله إن "كل شئ يتم في جوبا نيابة عن السكان المحليين لأنه نظام مركزي كما تعلمون". وأوضح أن الإدعاء بأن النظام لا مركزي غير صحيح وأن كل شيء يتم في جوبا وأن الرئيس سلفا كير هو كل شيء، وزاد "لذلك قررنا تشكيل حركة من شأنها أن تقاتل من أجل إنشاء الفيدرالية".

وادعى المساعد السابق أنه إنشق عن مشار لأن الأخير لم يقدم يد المساعدة إلى شعبه.

وتابع "لاحظت أن رياك مشار والمجموعات المتمردة الأخرى ليست لديها مصلحة في شرق الاستوائية، فمشار على سبيل المثال ليس لديه أي أجندة لشعب شرق الاستوائية، ومنذ انضمامي لحركته لم يسألني يوما واحدا عن التحديات التي نواجهها في شرق الاستوائية وكيف يمكن حل هذه التحديات، لذلك أدركنا أنه ليس لدى مشار أي أجندة، ولذلك قررنا قادة ولاية شرق الاستوائية تشكيل حركتنا الخاصة لمحاربة وحماية مصالح شعبنا".

وانضم عبد الله، وهو عضو سابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكنه انضم لاحقا إلى المعارضة المسلحة تحت قيادة مشار عندما تصاعدت الخلافات السياسية داخل الحركة الشعبية في الحرب التي اندلعت 2013.

وقبل توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005 عمل عبد الله مستشارا رئاسيا لشؤون التنمية. وعمل بعد ذلك وزيرا للتعليم في ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان ومفوض مقاطعة أماتونق.