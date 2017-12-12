مسلحون يجلدون نسوة بإحدى محليات شمال دارفور

الفاشر 12 ديسمبر 2017 ـ تعرضت مجموعة نسوة، من قرية (تابت) بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور للجلد والضرب بالعصي والسياط على يد رعاة مسلحين ما أدى لإصابتهن بنحو متفاوت.

نساء في تابت يوم 20 نوفمبر 2014 ـ صورة من المركز السوداني للخدمات الصحفية

وقال الشيخ محمد ادم، أحد شيوخ المنطقة لـ "سودان تربيون" إن الحادث وقع مساء الاثنين، حيث كان النسوة يحتطبن في الخلاء الواقع غرب منطقة "تابت".

وأضاف "المسلحون أطلقوا النار على دواب النسوة وأحرقوا الحطب الذي جمعنه، كما تم ضربهن بالسياط على نحو مبرح، وتم اسعافهن الى المركز الصحي في تابت".

وفي يوم الأربعاء الماضي نهب مسلحون 70 من الإبل بخزان تنجر شرق منطقة تارني بمحلية طويلة التابعة لولاية شمال دارفور واتجهوا صوب فنقا بجبل مره.

وتشهد محلية طويلة ـ 60 كلم غربي الفاشر عاصمة شمال دارفور ـ حوادث قتل ونهب مماثل برغم عملية جمع السلاح التي نفذت في المنطقة مؤخراً.

وفي نوفمبر الماضي اغتال رعاة مسلحون مواطنة بمحلية طويلة واغتصبوا ابنتها بمنطقة دبة نايره جنوبي طويلة.

كما شهدت المنطقة في سبتمبر الماضي اغتيال أحد المواطنين بمنطقة جبال "كلقي" على يد مجموعة مسلحة تستغل سيارة لاندكروزر.