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مسلحون يختطفون سيارة موظفة بعاصمة شمال دارفور

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الفاشر 6 أغسطس 2017 - اعترضت مجموعة مسلحة مساء الأحد بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان إحدى الموظفات ببعثة حفظ السلام"يوناميد "واستولت على سيارتها وهواتفها تحت تهديد السلاح.

وقالت إنصاف محمد أحمد ، العاملة بقسم حقوق الإنسان بالبعثة لـ"سودان تربيون" إنها وأثناء عودتها الي منزلها بعد انتهاء فترة العمل اعترضتها مجموعة مسلحة قامت بتهديدها وأخذ هواتفها، ومن ثم الاستيلاء علي سيارتها والفرار الى الناحية الشمالية من المدينة.

وشهدت مدينة الفاشر مؤخرا عمليات خطف ونهب مسلح بمعدل متزايد داخل الأحياء السكنية.

واعترضت مجموعة مسلحة في حادثين منفلصين يومي الأربعاء والخميس الماضيين ، عربة داخل أحد الأحياء بمدينة الفاشر كانت في طريقها إلى قرية "ام بيتين" التابعة لمحلية كلمندو واستولى اللصوص على مبلغ 65 ألف جنيه.كما اعترض مسلحون ثلاثة من تجار الماشية بعد خروجهم من بنك رئيسي في الفاشر واطلقوا عليهم الرصاص واستولوا على مبالغ مالية كانت بحوزتهم.



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