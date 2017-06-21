مسلحون يختطفون سيارة وسائقها قرب الفاشر بشمال دارفور

الفاشر 21 يونيو 2017 ـ اختطف مسلحون على متن سيارة دفع رباعي، سيارة وسائقها قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الأربعاء، بعد إجبار ركابها على الترجل والفرار بها غربا.
وقال الشيخ علي سليمان، أحد أعيان مناطق الريف الغربي للفاشر لـ "سودان تربيون" إن المسلحون اختطفوا سيارة تتبع للمواطن محمد أحمد الملقب بـ (ود ساتي) نهار الأربعاء بالقرب من شارع "جمالة" الواقع شمال قرية "الكوع"، على بعد 20 كلم غربي مدينة الفاشر.
وتابع "هذه السيارة كانت في طريقها إلى الفاشر وتحمل عدد من الركاب.. هدد الجناة السائق مزمل محمد أحمد وأنزلوا جميع الركاب ومن ثم فروا بالسيارة غرباً".
وقال "خلال الأسبوعين الماضيين تم اختطاف تراكتور محمد أبكر حمدي من وادي (كلام فوكا)، والآن المجرمين يطالبون بدفع مبلغ 80 ألف جنيه عبارة عن فدية للتراكتور".
وفي مايو الماضي نهب مسلحون سيارة تقل مسافرين عند منطقة "تعالبة" على الطريق الرابط بين عاصمة ولاية شمال دارفور ومحلية طويلة، 60 كلم غربي الفاشر، بعد أن هدد أربعة مسلحين الركاب وجردوهم من أموالهم ومقتنياتهم الشخصية.
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