مسلحون يختطفون مواطناً من منزله بعاصمة شرق دارفور

الضعين 2 فبراير 2018 ـ اختطفت مسلحون يستغلون سيارة ذات الدفع رباعي"لاندكروزر"، المواطن كامل محمد بشير من داخل منزله بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال خالد أحمد، أحد أقرباء المختطف الذي يعمل سائقا، لـ "سودان تربيون" إن مسلحين جاءوا الى منزل قريبه بشمال السكة حديد صباح الخميس واختطفوه تحت تهديد السلاح.

وأفاد خالد أن الحادث وقع عند الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس من قبل 3 مسلحين على متن سيارة "لاندكروزر" مظللة بلون أزرق تحمل اللوحة (ق/ د/ غ 17/591).

وأضاف "سارعت الأسرة بفتح بلاغ لدى النيابة وتم البحث عنه في جميع أقسام شرطة الولاية ولم يعثر عليه، كما تم الاتصال بالمعتمد الذي بدوره اتصل على قائد الدعم السريع والجهات الأمنية وأكدو أنهم ليس لهم صلة بالحادث".

وناشدت أسرة المختطف مواطني ولاية شرق دارفور والضعين على وجه الخصوص بالإبلاغ الفوري للشرطة عن هذه السيارة متى ما وجدوها>

كما ناشدة الأسرة السلطات بالضعين القبض على الجناة وتحرير ابنهم المختطف.