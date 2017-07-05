مسلحون يختطفون 8 عمال إغاثة بينهم أجانب بجنوب السودان

جوبا 5 يوليو 2017 ـ كشفت بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين اختطفوا ثمانية من العمال الأجانب والمحليين خارج موقع حماية المدنيين التابع للبعثة في عاصمة البلاد جوبا، لكنهم اطلقوا سراحهم بعد يومين.

أطفال يتجولون في معسكر للنازحين بقاعدة لـ (يونيمس) في جوبا بتاريخ 9 يناير 2014 (AFP)

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنه تم احتجاز عمال يعملون لدى شركة خاصة تتعاقد مع كيان غير حكومي يوم الجمعة، بينما كانوا يقومون بعمليات حفر للمياه، لكن تم إطلاق سراحهم يوم الأحد.

وجاء إطلاق سراحهم بعد مفاوضات شملت أجهزة الأمن في البلاد. ويظهر اختطاف العاملين في مجال الإغاثة مستوى انعدام الأمن الذي يواجهه العاملون في مجال المعونة في الدولة الوليدة أثناء قيامهم بالعمل الإنساني.

ولقي أكثر من 80 من عمال الإغاثة مصرعهم في الحرب الأهلية في جنوب السودان وتم تشريد الملايين من المواطنين بسبب القتال الذي تنزلق فيه البلاد منذ 2013.

ولجأ أكثر من 200 ألف شخص إلى مواقع الحماية التابعة للأمم المتحدة نتيجة العنف الذي دخلت فيه البلاد بين القوات الحكومية والقوات المتمردة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وتسبب القتال، الذي غالبا ما يكون على أساس عرقي، في أسوأ أزمة للاجئين في أفريقيا، حيث فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم وما زال العدد في تزايد بحسب تقارير الأمم المتحدة.