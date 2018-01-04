مسلحون يستهدفون سيارة ويصيبون طبيبا وسائقا بدارفور

الفاشر 4 يناير 2018 ـ فتحت مسلحون مجهولو الهوية، الأربعاء، النار على سيارة تتبع للصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية شمال دارفور في محلية "أم كدادة" وأصابوا طبيبا وسائق السيارة.

سيارة تعرضت لإطلاق نار بولاية شمال دارفور

وقال مدير إدارة الإمدادات الطبية بشمال دارفور أبوبكر محمد الحاج لـ "سودان تربيون" إن السيارة تتبع لصندوق الإمدادات الطبية بالولاية تعرضت لإطلاق نار بمنطقة خلوية في أنحاء "حجير جابر" بمحلية "أم كدادة" وتعرضت السيارة على إثر ذلك لاصطدام بشجرة.

وأكد الحاج تعرض سائق السيارة الهادي يعقوب محمد الى إصابة بالذخيرة والمدير الطبي لمستشفى "جابر" محمد آدم وتم نقلهما لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج.

وأضاف "تم فتح بلاغ بمحلية (أم كدادة) وتحرك فريق من شرطة المحلية وفريق آخر من شرطة (الطويشة) لمكان الحادث وحتى الآن لا توجد إفادات عن هوية الجناة".

وأوضح أن السيارة كانت في مهمة رسمية لمحليات "أم كدادة" و"الطويشة" و"اللعيت" بغرض الإشراف الدوري وفتح صيدليات بمستشفيات "حجير جابر" و"الطويشة".