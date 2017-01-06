مسلحون يضرمون النار في احدى القرى بشمال دارفور

الفاشر 6 يناير 2017 ـ أضرم مسلحون مجهولون، في وقت مبكر من صباح الجمعة، النار في قرية "جديد السيل" الواقعة على بعد 10 كلم شمال الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، واستهدف المعتدون منازل أعيان البلدة من دون وقوع خسائر في الأرواح.

حرق منازل بقرية جديد السيل قرب الفاشر على يد مجهولين ـ الجمعة 6 يناير 2017

وأبلغ العمدة سيف الدين صالح عمدة منطقة جديد السيل (سودان تربيون) أن مسلحين قاموا باضرام النار في تسعة من منازل أعيان المنطقة عند الساعة الثانية من صبيحة الجمعة ما خلف خسائر كبيرة في الممتلكات فضلا عن نفوق الماشية.

وقال العمدة "الحادثه قد تكون فيها دوافع شخصية وبإيعاز من أشخاص لهم صلة بالقرية لأن الاستهداف كان فقط لمساكن أعيان المنطقة".

وتابع "هنالك معلومة بتسلل بعضهم للقرية حيث تم تحديد منازل بعينها لحرقها.. تم فتح بلاغ وهناك خسائر في المحاصيل ونفوق حيوانات".

وفي أغسطس من العام الماضي لقي شخصان بمنطقة "جديد السيل" مصرعهما وجرح أكثر من 15 آخرين إثر نشوب خلاف حول أراضٍ زراعية أدى الى نشوب نزاع دامٍ بين أبناء عمومة بالمنطقة.

وقال عمدة المنطقة سيف الدين صالح آنذاك لـ(سودان تربيون)، إن أسباب الحادثة تعود الى خلاف بين أبناء العمومة حول أرض زراعية أحيل للقضاء في وقت سابق وتطور الأمر لاحقا بتفجر النزاع.