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مسلحون يغتالون مواطناً رمياً بالرصاص شمالي الفاشر

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الفاشر 3 فبراير 2017 ـ قتل مسلحون ليلة الخميس مواطنا بقرية "جديد السيل" الواقعة على بعد 10 كلم شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.

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حرق منازل بقرية جديد السيل قرب الفاشر على يد مجهولين ـ الجمعة 6 يناير 2017

وقال أحد ذوي القتيل ويدعى الأمين أحمد لـ "سودان تربيون"، إن مسلحين إثنين أطلقا الرصاص على ابنهم عثمان حسين إبراهيم أحمد "40 سنة" ما أدى الى وفاته في الحال.

وقال "تم القبض على أحد المسلحين وهو عسكري من أبناء (جديد السيل) وهما جاءا الى القرية مساء الخميس ونادوا على القتيل وشخص آخر باسمائهم من ثم اطلقوا النار عليهما".

وفي السادس من يناير الماضي أضرم مسلحون مجهولون، النار في قرية "جديد السيل" واستهدف المعتدون منازل أعيان البلدة من دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي أغسطس من العام الماضي لقي شخصان بمنطقة "جديد السيل" مصرعهما وجرح أكثر من 15 آخرين إثر نشوب خلاف حول أراضٍ زراعية أدى الى نشوب نزاع دامٍ بين أبناء عمومة بالمنطقة.

وأصبحت منطقة جديد السيل في الفترة الأخيرة تشهد حوادث كثيرة ومتشابهة في ذات الوقت.



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