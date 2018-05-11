مسلحون يغتالون مواطنا بعاصمة جنوب دارفور

نيالا 11 مايو 2018- اغتال ثلاث مسلحون مواطنا داخل منزله بحي الثورة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
- المئات يشيعون إمرأة قتلها مسلحون في نيالا عاصمة جنوب دارفور.. السبت 16 يوليو2016 صورة لـ(سودان تربيون)
وقال أحد أقرباء المجني عليه ويدعى حمدان صالح جودة لـ " سودان تريبون" إن المسلحبين سطو على منزل ادم حسن احمد، وأطلقوا عليه اعيرة نارية كثيفة أودت بحياته في الحال.
واوضح جودة انهم اتصلوا بالشرطة في وقت مبكر بعد ارتكاب الجريمة عبر الرقم 997 لملاحقة الجناة دون رد، مما ساعد الجناة على الفرار.
واضاف جودة ان الحادث أدى الى تجمع العشرات من سكان الحي مستنكرين بشاعة الجريمة.
وتراجعت الاوضاع الامنية بنيالا خلال الشهرين الماضيين حيث شهدت المدينة عدة جرائم نهب وقتل وأخرى تتعلق بالخطف والسرقات.
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