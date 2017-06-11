مسلحون ينهبون سيارة على الطريق القومي بشمال دارفور

الفاشر 11 يونيو 2017 ـ استولى مسلحون في وقت متأخر من ليل السبت على سيارة صالون تحت تهديد السلاح على طريق الإنقاذ الغربي بالقرب من منطقة الكومة بولاية شمال دارفور.

سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وقال صاحب السيارة زين العابدين آدم ضو البيت لـ "سودان تربيون" من مدينة "أم كدادة" إن المسلحين استولوا على سيارته علاوة على هاتفين نقالين بعد أن ضربوه بمؤخرة بنقدية آلية وأفقدوه الوعي، من ثم لاذ المسلحون بالفرار لجهة غير معلومة.

وروى ضو البيت "أثناء ما كنت قادما من محلية المالحة بشمال دارفور صوب مدينة الفاشر بسيارتي أشار لي شخصين في الطريق بالقرب من (الكومة).. ظننت أنهم يريدون الوصول للمدينة لصعوبة المواصلات وبعد أن أوقفت السيارة تفأجات بتهديدي وأنهم كانوا يخفون أسلحة".

وأضاف "دونت بلاغ جنائي بقسم شرطة محلية أم كدادة التابعة لولاية شمال دارفور".

يذكر أن محلية المالحة، 100 كلم شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يوجد بها أكبر سوق للسيارات التي تأتي من دولة ليبيا منذ مطلع العام 2017.

ويقصد مئات التجار من كل ولايات السودان، المالحة لشراء السيارات غير المقننة التي يطلق عليها محلياً اسم سيارات الـ "بوكو حرام".