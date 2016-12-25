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مسلحون ينهبون صاحب صرافة بالفاشر تحت تهديد السلاح

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الفاشر 25 ديسمبر 2016 ـ نفذ مسلحون، ليل السبت، عملية نهب طالت صاحب احدى الصرافات بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، واستولوا على مبلغ مالي يقدر بـ 603500 جنيه سوداني.

وقال صاحب الصرافة الذي يدعى سليمان إبراهيم عبد الله إنه تعرض للتهديد على يد المسلحين أمام منزله بحي (التيمانات) لافتا الى أن الجناة كانوا يخفون ملامح الوجه بشكل شبه كامل.

وأوضح سليمان لـ"سودان تربيون" أن صرافته تعمل على تحويل المبالغ المالية الى ليبيا، وان جزءا من المبلغ المنهوب وصله من احدى محليات الولاية مضافا إليه احتياطي كان بحوزته استعدادا لعملية التحويل.

وأضاف "السبت كان يوم عطلة وحملت المبلغ معي الى المنزل لأتمكن من تحويله صباح الاحد عبر البنك.. ولدى وصولي المنزل داهمنا 4 مسلحين يرتدون القناع المعروف محلياً بالكدمول ويحملون بنادق كلاشنكوف ومسدس ويستغلون سيارة بيضاء بدون لوحات".

وقال سليمان إنه تعرض للتهديد على يد المسلح الذي كان يحمل المسدس حيث طالبه بتسليم مفتاح السيارة، لافتا الى أنه رفض التجاوب معه.

وتابع "في تلك الاثناء فتح بقية المسلحين الباب الخلفي واستولوا على المبلغ ولاذوا بالفرار.

واشار إلى أنه دون بلاغا بالقسم الجنوبي بمدينة الفاشر وابلغ القوات المشتركة بالحادثة.



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