مسلحون ينهبون 70 من الإبل بشمال دارفور ويفرون لجبل مرة

الفاشر 8 ديسمبر 2017 ـ نهب مسلحون ليل الأربعاء سبعين من الإبل بخزان تنجر شرقي منطقة "تارني" في محلية طويلة التابعة لولاية شمال دارفور واتجهوا صوب جبل مرة مستغلين تجريد الأهالي من السلاح.

سوق طويلة احدى محليات شمال دارفور صورة لـ "سودان تربيون"

وحتى الآن لم تحكم السلطات السودانية سيطرتها على كامل جبل مرة الممتد بين ثلاث ولايات في دارفور، "شمال ووسط وجنوب دارفور"، بالرغم من إعلانها الإقليم خاليا من التمرد في أبريل 2016.

وقال صاحب الإبل المنهوبة العمدة دقش أحمد موسى لـ "سودان تربيون"، إن مسلحين إثنين نهبوا ليل الأربعاء الإبل قبل أن ينضم إليهم ثلاثة آخرين بعد السرقة.

وأوضح أن المسلحين اتجهوا غربا صوب جبل مرة في اتجاه "فنقا"، وأوضح أن "فزعا" من السيارات لاحق النهابين لكنه لم يتمكن من الاستمرار لوعورة المكان، كما أنه تعرض لإطلاق النار من قبل المسلحين.

وتابع العمدة دقش "نحن لا نملك سلاح لأن الحكومة جمعته من أيادينا لذا رفضنا أن نواصل المطاردة حتى لا نفقد أي شخص وأمرنا الفزع بالرجوع ودونا بلاغات في طويلة والفاشر وفنقا"، موضحا أن الفزع الأهلي أصبح ممنوعا.

وتشهد محلية طويلة 60 كلم غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حوادث قتل ونهب مماثل برغم عملية جمع السلاح التي طالت المنطقة مؤخراً.

وفي نوفمبر الماضي اغتال رعاة مسلحون مواطنة بمحلية طويلة واغتصبوا ابنتها بمنطقة "دبة نايرة" جنوبي طويلة.

كما شهدت المنطقة في سبتمبر الماضي اغتيال أحد المواطنين بمنطقة جبال "كلقي" التابعة لمحلية طويلة على يد مجموعة مسلحة تستغل سيارة "لاندكروزر" بعد محاولة نهب أغنام المجني عليه بالقوة.