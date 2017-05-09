مسلحون يهاجمون حراسا لحماية تعبان ومظاهرات مناوئة لسلفا كير

جوبا 9 مايو 2017 ـ تعرضت قافلة عسكرية كانت في طريقها إلى بور، عاصمة ولاية جونقلي، قبيل زيارة مزمعة لنائب الرئيس الأول تعبان دينق لهجوم، الثلاثاء، بينما شهدت جوبا مظاهرات مناوئة للرئيس سلفا كير احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

ولم يتضح على الفور عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة مهاجمة القافلة العسكرية المسؤولة عن تأمين تعبان دينق.

وأفادت مصادر عسكرية ومسؤولون محليون "سودان تربيون" بمعلومات متضاربة حول عدد الجرحى والقتلى، وقال الناجون والشهود إن ثلاثة جنود على الأقل أصيبوا بجروح وتم العثور على جثة في وقت لاحق على طريق "جوبا ـ بور" حيث وقع الهجوم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتيل ينتمي الى الجنود الحكوميين أم المهاجمين. ولم تعلن جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادثة.

وكان من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأول وعدد من المسؤولين مدينتي بور وبيبور للمساعدة في تهدئة الأوضاع ومنع الشباب عن المشاركة في القتال الدائر بعد أن احتشد شباب بور في مناطق مورلي.

وقال مسؤولون في وزارتي الدفاع والداخلية في تصريحات لـ "سودان تربيون" الثلاثاء، إن الحادثة لم ثؤثر على الزيارة وأن النائب الأول وصل إلى بور بالطيران.

وقال مسؤول رئاسي رفض الكشف عن هويته لـ (سودان تربيون): "النائب الأول حاليا في بور.. لقد وصل للتو وهو حاليا يعقد اجتماعات مع القيادات التقليدية قبل اجتماعه مع المسؤولين الحكوميين، وإن الزملاء الجرحى تتم معالجتهم".

وأضاف المسؤول الرئاسي أن ثلاثة جنود تعرضوا لجروح خفيفة.

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الحكومي دوميك سانتو شول وقوع الحادثة، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة تماما وأنه تم نشر مزيد من الجنود.

ولم يذكر المسؤول العسكري عدد الجنود الذين جرحوا وعدد الجنود الذين لقوا حتفهم، لافتا إلى أن مكتبه ما زال ينتظر تقارير تفصيلية من موقع الحادثة.

إلى ذلك اندلعت مظاهرات طلابية في جنوب السودان، الإثنين، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهتف المتظاهرون الذين انضم إليهم سكان العاصمة جوبا شعارات ضد الرئيس سلفا كير ميارديت وحملوا لافتات تتهمه بانهيار البلاد.

وقال المتظاهرون إن الحكومة تسيء إدارة الاقتصاد مع ارتفاع معدل التضخم، مطالبين بإعادة الدعم للسلع الغذائية الأساسية لتخفيف الأثر السلبي للتضخم المتزايد على السكان.

وأدى تراجع الجنيه الجنوب سوداني أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل السكر والوقود، بجانب ارتفاع الضرائب.

وجاب المتظاهرون شوارع جوبا صباح الإثنين وهم يرددون ويغنون أغاني تستخدم لزعماء غير مرغوب فيهم لمدة ساعة تقريبا ما أدى إلى اختناقات مرورية حول جامعة جوبا.

وتقول أحد اللافتات المرفوعة بخط اليد: "لقد انهارت الأمة تحت قيادتكم" في إشارة مباشرة إلى الرئيس سلفا كير.

وقال أحد المتظاهرين "سنواصل التظاهرات إذا لم يتم إيلاء اهتمام فوري لمعاناة الناس.. إن المواطنين يعانون منذ عام 2013، إنهم يريدون السلام في المستقبل ولكن يبدو أن الحكومة تركز على الحرب وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار.. إن رئاسة سلفا كير معلقة بخيط، وأخشى أنه سيواصل سياسة عدم القيام بأي شيء".