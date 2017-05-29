مسلحون يواصلون نهب المسافرين بين الفاشر وطويلة

الفاشر 29 مايو 2017 ـ نهب مسلحون سيارة تقل مسافرين في الطريق الرابط بين عاصمة ولاية شمال دارفور ومحلية طويلة، 60 كلم غربي الفاشر، في ثاني حادث من نوعه بالمنطقة.
- بصات سفرية محتجزة على طريق الفاشر - نيالا "سودان تربيون" ـ إرشيف
وأبلغ صاحب السيارة التي نهبها المسلحون بحر سام "سودان تربيون" الإثنين، أن أربعة مسلحين قاموا بتهديدهم وتجريد الركاب من مقتنياتهم الشخصية علاوة على نهب مبالغ مالية تقدر بأكثر من عشرة ألف جنيه عند منطقة "تعالبة".
وقال بحر "المسلحون حاولوا الفرار بسيارتي بعد انزال الركاب ونهبهم ولكن السيارة (وحلت) في الرمال وتركوها وفروا هاربين".
ويوم الخميس الماضي تعرضت مجموعة من السيارات التي تقل مواطنين وبضائع بين الفاشر وطويلة الى عمليات نهب وتجريد الركاب من أمتعتهم.
كما قتل قيادي في قوات الدفاع الشعبي وجرح آخر في تبادل اطلاق نار بين مسلحين و"فزع" مشترك من الشرطة والدفاع الشعبي، على ذات الطريق.
وفي مارس الماضي نهب مسلحون سيارة "بوكس" تحمل ركابا في طريقها من الفاشر الى محلية طويلة، وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من المسافرين في ذات المنطقة التي تسمى محطة (طندباية) الواقعة بين الفاشر وطويلة.
أخر الآراءكم هي قيمتك يا نخاس؟ رسالة إلى والي شرق دارفور ونظامه 2017-05-27 11:57:23 مبارك أردول لقد شاهدت فيديو الحديث العنصري المتخلف والموغل في الرجعية الذي أدلى به والي شرق دارفور أنس عمر، في حشد يقدر بالعشرات من أتباعه، كان معتليا ظهر عربته ويلوح بعصاته، وجاء خطابه القمئ على أثر معارك القوات (...)
إبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)
لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...)
المزيد