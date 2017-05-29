مسلحون يواصلون نهب المسافرين بين الفاشر وطويلة

الفاشر 29 مايو 2017 ـ نهب مسلحون سيارة تقل مسافرين في الطريق الرابط بين عاصمة ولاية شمال دارفور ومحلية طويلة، 60 كلم غربي الفاشر، في ثاني حادث من نوعه بالمنطقة.

بصات سفرية محتجزة على طريق الفاشر - نيالا "سودان تربيون" ـ إرشيف

وأبلغ صاحب السيارة التي نهبها المسلحون بحر سام "سودان تربيون" الإثنين، أن أربعة مسلحين قاموا بتهديدهم وتجريد الركاب من مقتنياتهم الشخصية علاوة على نهب مبالغ مالية تقدر بأكثر من عشرة ألف جنيه عند منطقة "تعالبة".

وقال بحر "المسلحون حاولوا الفرار بسيارتي بعد انزال الركاب ونهبهم ولكن السيارة (وحلت) في الرمال وتركوها وفروا هاربين".

ويوم الخميس الماضي تعرضت مجموعة من السيارات التي تقل مواطنين وبضائع بين الفاشر وطويلة الى عمليات نهب وتجريد الركاب من أمتعتهم.

كما قتل قيادي في قوات الدفاع الشعبي وجرح آخر في تبادل اطلاق نار بين مسلحين و"فزع" مشترك من الشرطة والدفاع الشعبي، على ذات الطريق.

وفي مارس الماضي نهب مسلحون سيارة "بوكس" تحمل ركابا في طريقها من الفاشر الى محلية طويلة، وسرقوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من المسافرين في ذات المنطقة التي تسمى محطة (طندباية) الواقعة بين الفاشر وطويلة.