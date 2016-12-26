مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بغرب دارفور

الخرطوم/الجنينة 26 ديسمبر 2016- أطلق مسلح النار الأثنين،على أهالى ببلدة "فوربرنقا"، 183 كلم جنوبي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي السودان،ما أدي إلي مقتل إثنين في الحال وإصابة أربعة اخرين، إصابات بعضهم خطرة،في ثاني حادثة تشهدها المنطقة خلال أسبوع.

ضحايا مسجد "أزرني" قرب الجنينة بغرب دارفور ـ الإثنين 23 مايو 2016 (سودان تربيون)

وكان مسلحان نفذا هجوما مسلح على "ضرا" ـ تجمع لرجال في فناء ـ يوم الخميس، بمنطقة فوربرنقا"، ما أدى إلى مقتل ستة وجرح ثمانية آخرين أحدهم من المهاجمين.

وأبلغ سليمان مختار احمد أحد أعيان المنطقة "سودان تربيون" الإثنين "أن المسلح الذي نفذ الهجوم هو ذات الشخص الذي شارك مع زميله المصاب الجمعة الماضي في تنفيذ مجزرة فوربرنقا التي راحت ضحيتها ستة مواطنين .

وقال "المواطنين شاهدوه وصرخوا فيه وأرادوا ان يقبضو عليه، ولكنه أطلق عليهم وابل من الرصاص وفر هارباً للمرة الثانية" واضاف "الوضع سوف يتعزم ما لم تتدخل السلطات".

وفي أغسطس الماضي تم تعيين فضل المولى الهجا واليا على ولاية غرب دارفور خلفا لخليل عبد الله في ثاني إقالة لوالي من قبل الرئيس عمر البشير خلال 3 أشهر آنذاك بعد أن شهدت الولاية توترات أدت الى تفاقم الوضع السياسي.

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بمنطقة (مارا) شرق جبل مون، 60 كلم شمالي مدينة الجنينة على الحدود مع دولة تشاد.

كما شن مسلحون ينتمون لاحدى المليشيات في 23 مايو الماضي هجوما انتقاميا على مسجد بلدة "أزرني"، 10 كلم شرقي الجنينة ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين، وعلى إثر ذلك نشرت السلطات المحلية تعزيزات عسكرية تحسبا لتفاقم الموقف.