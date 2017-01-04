مسلح يقتل أخويه ويصيب صديقهما في نيالا بجنوب دارفور

الخرطوم/ نيالا 4 يناير 2017 ـ قتل مسلح إثنين من أخوانه غير الأشقاء، وأصاب صديقهما بجراح في غاية الخطورة، ليل الثلاثاء، في نزاع حول قطعة أرض سكنية بحي "الثورة" في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.

شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا

وقال شهود عيان من الحي لـ "سودان تربيون" الاربعاء، "إن القاتل اطلق أعيرة نارية كثيفة على أخويه من أبيه، وزميلهما داخل منزلهم بحي الثورة ما أدى إلى وفاة أحدهما في الحال، بينما أصيب الآخرين بجراح خطرة تم أسعافهما الى المستشفى السوداني التركي بنيالا حيث لفظ أخيه الثاني أنفاسه الأخيرة".

وأضاف الشهود: "أن تفاصيل الحادث تعود إلى أن والد القاتل وهب قطعة الأرض السكنية التي يستغلونها لشقيقة القاتل، التي طالبت اخوانها من أبيها بإخلاء المنزل ما أدى إلى جفوة وصلت ذروتها بين أفراد الأسرة، بطلب أحد القتيلين تدخل جيرانه لإثناء والدهم من تصرفه، لكن الوالد تمسك بقراره في الهبة.

وأفاد الشهود أن الشرطة ألقت القبض على القاتل ليواجه اتهام القتل العمد تحت المادة "130" من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2016، بينما ألقي القبض علي والدهم تحت المادة "25" من ذات القانون المعني بالتحريض على القتل وأودعتهما الحراسة لمباشرة اجراءات التحري والتحقيق الجنائي.

وتجمهر العشرات من أهالي الحي بمستشفى نيالا التعليمي اثناء التشريح لإثبات حالة الوفاة والأسباب التي أدت الى الوفاة.

وقال مسؤول شرطي طلب حجب اسمه لــ (سودان تربيون) "إن جرائم غريبة وغير مألوفة دخلت على مجتمع جنوب دارفور بشكل مقلق تتمثل في انتشار ظاهرة الاغتصاب والقتل الهمجي بصورة بشعة".

وطالب الجهات ذات الصلة بضرورة إجراء دراسة هذه الحالة لمعرفة أسبابها ودوافعها والتشديد على عقوبات رادعة وتطبيق نصوص القانون من دون مجاملة لحماية المجتمع.

وشهدت مدينة نيالا في نهاية نوفمبر الماضي حادثة مماثل هزت المدينة، عندما قام جاني بقتل رجل وزوجته الحامل بتوأم في الشهر السابع طعنا بالسكين انتقاما لتطليق زوجته منه بواسطة المحكمة وفشله في الاستئناف للمرة الثانية.