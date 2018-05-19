مسلسل تلفزيوني يعيد التوتر بين السودان ومصر والخرطوم تستدعي السفير

الخرطوم 19 مايو 2018- استدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجاً رسمياً على مسلسل مصري يتم بثه حالياً في القنوات المصرية، يصور السودان كبلد يأوي الجماعات الارهابية المصرية.

البشير والسيسي خلال قمة عمان..الأربعاء 29 مارس 2017 .. (وكالات)

وقالت الخارجية، في تصريح السبت إن سفارتها في القاهرة سبق وقدمت احتجاجاً رسمياً لدي وزارة الخارجية المصرية قبل بث المسلسل.

وبدأت قنوات مصرية منذ يومين بث مسلسل بعنوان "ابو عمر المصري" يحكي عن جماعات مصرية ارهابية تتخذ من بعض المناطق بالسودان مقراً لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر في بيان إن المسلسل تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

وأوضح أن القائمون على المسلسل سعوا لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، بعد أن استخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة، حسب قوله.

وقال إن السفارة السودانية في القاهرة قدمت احتجاجاً رسمياً لدي وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف " استدعت الوزارة يوم 16 مايو الجاري السفير المصري بالخرطوم وأبلغت سفارته احتجاجاً رسمياً كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده".

وذكر أن الخارجية طلبت من السلطات المصرية المعنية المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حداً أمام ما أسمتها محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين.

وتابع "إن هذا المسلسل المسئم للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان ما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين ومن المؤكد أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع".

وأشار البيان إلى أن وزير الدولة بالخارجية، محمد عبد الله ادريس تناول أمر المسلسل "الرديء"، وطلب إيقاف محاولات ما اسماه بالعبث والتشكيك في علاقات البلدين، خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منتصف شهر مايو الجاري بأديس ابابا.

وزاد "إن هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين ".

وأشار إلى أن هناك ثمان رحلات جوية يومية وأكثر من خمسين رحلة يومية للبصات والمركبات بين السودان ومصر، ولم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية.

وأردف "كما إن هناك تنسيق أمني كبير بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين وفقاً للاتفاق بينهما الذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه البلد الآخر".