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مشار يؤيد دعوة الاتحاد الافريقي لإنهاء الصراع بجنوب السودان

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جوبا 1 فبراير 2017 - أعرب زعيم التمرد في جنوب السودان رياك مشار عن دعمه لدعوات الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد) والأمم المتحدة لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، رافضاً في الوقت ذاته دعوة الرئيس سلفا كير ميارديت لإجراء حوار شامل، وشدد أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار.

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رياك مشار لدى وصوله جوبا..الثلاثاء 26 أبريل 2016 ..صورة لـ(سودان تربيون)

وجاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الافريقي والإيقاد والأمم المتحدة خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الافريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الماضيين.

وقال مشار إن نتائج القمة تتناقض مع نهج مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة المستمرة في جنوب السودان، وأردف "البيان المشترك الذي أصدره الاتحاد الافريقي والإيقاد والأمم المتحدة يفسر الحوار الوطني الذي دعا إليه سلفاكير لتنشيط عملية السلام التي أعلنها مجلس الأمن الدولي. إن الحوار الوطني الذي نعتقد به لا يحل محل العملية التي تهدف إلى إحياء اتفاق السلام وإنهاء الحرب".

وأضاف قائد التمرد أن الحوار الهادف بحاجة إلى إنهاء الحرب أولاً لخلق بيئة مواتية ومساحة آمنة لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق مشاركة الجميع وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم دون خوف أو محاباة "إن رؤيتنا للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايات الحرب".

وفي الشهر الماضي دعا رئيس مجلس الأمن الدولي إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وانهاء تجدد القتال في البلاد.

ومع ذلك يصر قائد التمرد أن الآليات الجديدة التي اعتمدتها قمة أديس أبابا والتي باركها الرئيس سلفاكير تناقض ماطالب به رئيس مجلس الامن الدولى فيما يتعلق بأزمة جنوب السودان، مردفاً "إن الحوار الوطني لن ينجح في ظل استمرار الحرب في جنوب السودان، إن الحوار يأتي بعد تحقيق السلام على الأرض".

وحث مشار الشركاء الإقليميين والدوليين على تكريس التزامتهم تجاه عملية السلام التي من شأنها وضع حد للحرب، مرحباً بتعيين ألفا كوناري كمبعوث جديد للاتحاد الافريقي إلى جنوب السودان وتعهد بالعمل بشكل وثيق مع هذا الأخير من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في الدولة الوليدة.



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